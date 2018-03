Cientos de pensionistas vizcaínos se concentran en Bilbao y llaman a "colapsar" la ciudad en la marcha del sábado

Publicado 12/03/2018 13:44:37 CET

Lamentan que al alcalde le "molesten" las protestas junto al Ayuntamiento y le animan a que "venga" a sumarse a ellas

BILBAO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de pensionistas vizcaínos se han concentrado, de nuevo, este lunes ante el Ayuntamiento de Bilbao para reclamar "pensiones dignas" y han realizado un llamamiento a "colapsar" las calles de la capital vizcaína en la manifestación de este sábado, a la que han pedido que también se sumen trabajadores y jóvenes.

Como cada lunes, las asociaciones de Pensionistas de Bizkaia han convocado concentraciones ante el Ayuntamiento de Bilbao y de otras localidades de este territorio. En la capital vizcaína, la protesta se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de Gabriel Cruz, el niño de ocho años hallado muerto este pasado domingo tras permanecer desaparecido doce días.

Tras este homenaje, la protesta ha dado inicio, coreando lemas como 'Pentsionistak aurrera' (pensionistas adelante), 'Manos arriba, esto es un atraco' o 'Esta batalla la vamos a ganar', así como 'Ni un día más el gobierno del PP'.

Los portavoces del colectivo han subrayado su intención de mantener sus movilizaciones semanales para "reclamar lo que es nuestro" y han llamado a "colapsar" las calles de Bilbao en la manifestación convocada el próximo sábado, 17 de marzo.

En este sentido, han recordado "el ejemplo" que dejaron las mujeres "y en especial las pensionistas" el pasado 8 de marzo, "un día extraordinario". "Nos dejaron el ejemplo de la unidad, reconociendo la pluralidad. Ahora nos toca a los pensionistas", han apuntado.

La marcha saldrá a las cinco de la tarde de las inmediaciones del Ayuntamiento y concluirá en el Sagrado Corazón ya que, según han explicado desde el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, se ha decidido "alargar" el recorrido en relación a la manifestación del pasado día 22 porque, en aquella ocasión, "muchos" participantes se encontraban todavía en el inicio del recorrido al finalizar la protesta, debido a la afluencia de personas.

Los pensionistas han realizado un llamamiento al conjunto de trabajadores y a los jóvenes a sumarse también a esta nueva convocatoria porque "nos estamos jugando las pensiones de hoy y del futuro".

Entre sus reivindicaciones, se encuentran el rechazo a la subida de pensiones en un 0,25% y la exigencia de un incremento en relación al IPC con carácter retroactivo. También reclaman una pensión mínima de 1.080 euros y defienden las "pensiones públicas".

Los portavoces del colectivo han censurado, además, al alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, que las concentraciones de pensionistas junto al Ayuntamiento le "molesten". De este modo, han aludido a las recientes declaraciones del regidor bilbaíno en las que afirmaba que reivindicaciones de los pensionistas son "absolutamente legítimas", si bien reconocía que le "incomoda" que se manifiesten semanalmente junto al Ayuntamiento "teniendo a la Delegación de Gobierno como eje" de sus protestas.

"No tenemos nada contra él. Le invitamos a que venga. Que no pasa nada", han señalado. Los pensionistas han pedido que, si "no le merece ningún respeto, por lo menos que se calle" y han asegurado que van a "estar hasta el final" concentrándose ante el Ayuntamiento porque los consistorios son "los puntos de referencia en todos los pueblos" y porque "pagamos nuestros impuestos".

LA SUBIDA DE LOS FUNCIONARIOS

Por otro lado, han destacado que el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado un subida de los salarios de los funcionarios públicos de "un 1,75%, siete veces más que a los pensionistas", porque el próximo año "hay elecciones" y necesita "apoyos para aprobar sus presupuestos" y "sacarse fotos con los sindicatos".

De este modo, han cuestionado si, en el debate del próximo miércoles sobre pensiones en el Congreso, les va ofrecer la misma cifra que a los funcionarios. "Tenemos la absoluta seguridad de que no", han lamentado los pensionistas, que han advertido que "sí hay dinero". En este sentido, han insistido en que "la hucha estaba llena y lo han sacado para la banca, las autopistas..." y han incidido en que no pueden "hacer pensiones privadas porque no llega ni para comer".

Los concentrados han reclamado asimismo que "las pensiones son un derecho, no una limosna" y han recordado la situación de las viudas, lamentando que "está aprobado pero congelado" el incremento del porcentaje que cobran.