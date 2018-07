El comité de USOA denuncia la identificación de varios trabajadores que repartían información sobre el convenio

Publicado 29/06/2018 15:55:02 CET

BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de USOA S.A., entidad dependiente del Ayuntamiento de Barakaldo, ha denunciado que varios trabajadores han sido identificados por la policía cuando se encontraban repartiendo hojas informativas en las que reclamaban la aplicación del convenio.

Los representantes de los trabajadores han denunciado, en un comunicado, que la Alcaldía de Barakaldo, dirigida por el PNV, "ordenara a la Policía Local identificar a los trabajadores" que estaban repartiendo esta información la semana pasada.

"En base a nuestro elemental derecho de libertad de expresión, reclamamos a la alcaldesa, Amaia del Campo, que no se inicie ningún expediente sancionador a las personas identificadas", han indicado.

El comité ha lamentado que "hace meses" se "incumplen" las tablas salariales firmadas en el convenio, se "abandonan trabajos que antes tenían asignados" o se "recorta de la paga extra parte del salario".

Según ha explicado, los trabajadores de USOA sufren una "extrema incertidumbre" y, por ello, han decidido "salir a la calle para denunciar y socializar todo lo que está ocurriendo" en el centro de trabajo.

El comité ha criticado que en reiteradas ocasiones ha solicitado a la Gerencia y al PNV "información", pero "o bien no ha habido respuesta, o bien la respuesta no ha venido a aclarar la situación, sino a enraizarla más". "Y no contentos con no aplicar lo pactado, nos mandan a la policía para que nos identifique", ha censurado.

Los representantes de los trabajadores han asegurado que están "hartos" de que se les "criminalice" por exigir lo que hace menos de un año han negociado y firmado.

"Está claro que al PNV le molesta que no nos quedemos callados, pero no vamos a hacerlo", han advertido desde el comité. En este sentido, han manifestado su intención de "denunciar en todas las instituciones oportunas" todas las conculcaciones de sus derechos.