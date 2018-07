Corres no ve "signos de reacción" en Euskadi y si "media Europa del euro está en recesión, aquí no nos salva nadie"

Actualizado 31/03/2012 13:09:17 CET

Cree que Euskadi no puede continuar "indefinidamente" con déficit presupuestario y defiende que los gobiernos realicen un mayor control Destaca la austeridad de las Cuentas del PP pero cree que "no darán pie a grandes alegrones" para percibir "ningún cambio a corto plazo"

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, José Angel Corres, no ve "signos de reacción" en la economía vasca y cree que, si "media Europa del euro está en recesión, aquí no nos va a salvar nadie" de esa situación. Asimismo, ha defendido que Euskadi no puede continuar "indefinidamente" con déficit presupuestario y que todos los gobiernos deben realizar una "mayor control" en este ámbito.

En una entrevista a Europa Press, Corres también se ha referido al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 aprobado por el Gobierno del PP y, tras destacar su austeridad, ha afirmado que cree que "no darán pie a grandes alegrones" para percibir "ningún cambio a corto plazo". Por otra parte, ha rechazado revisar en este momento la fiscalidad en el País Vasco y tampoco ve que existan "motivos suficientes" para "cambiar las reglas de juego" y que el Gobierno vasco pueda participar en el diseño de la política fiscal, como está reclamando.

Corres ha indicado que la coyuntura económica está siendo dura en Euskadi en estos primeros meses del año. "Ahora no se ven tampoco signos de reacción para poder decir que estemos mejor, aunque tampoco peor igual. No hay motivos para pensar que hay reacción", ha añadido.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao ha asegurado que no espera "gran cosa" del primer semestre del año y habrá que analizar si en la segunda parte del año "cabe, a partir de entonces, algún tipo de reacción".

Ante las posibilidades de que Euskadi entre en recesión, ha afirmado que "está media Europa del euro en recesión y aquí no nos va a salvar nadie", en referencia no sólo al País Vasco, sino también al resto del Estado.

Corres, que estima un crecimiento del PIB vasco y vizcaíno del 0,3 por ciento en 2012, ha asegurado que, a corto plazo, se tienen que adoptar "toda una serie de medidas de ajuste". "A partir de ahí, vamos a ver si los primeros signos de esas medidas de ajuste se pueden ver en 2012 o tendremos que esperar al año próximo", ha añadido.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao cree que continuará el goteo de destrucción de empleo en Euskadi y que "va a costar" la creación de puestos de trabajo porque para ello es preciso "estar creciendo y no en recesión como estamos ahora o vamos a estar en breve". Por lo tanto, a corto plazo, no ve "factible" la creación de empleo neto.

DÉFICIT

Ante la superación del déficit previsto en Euskadi y el planteamiento del Gobierno vasco de no "sacralizar" el mismo, Corres, tras recordar la "determinación" del Gobierno central a adoptar medidas "sancionadoras" con las comunidades que no cumplan con los objetivos, ha indicado que "no podemos continuar indefinidamente con una situación de déficit presupuestario".

"Yo soy partidario de que los ajustes se deben producir con carácter anual o que el desfase tan solo puede tener vigencia dentro de lo que es un ejercicio presupuestario", ha apuntado.

Corres cree que "aquí se está trabajando con horizontes temporales mucho más amplios como si nada pasara". Ha añadido que lo que hay que hacer es "llevar a cabo un ajuste mucho más rápido de lo que hoy en día se lleva, del gasto al ingreso".

Preguntado por si cree, por tanto, que se debería dar un control más inmediato del déficit por parte del Ejecutivo autónomo, ha respondido que "no voy a decir solo del Gobierno vasco, sino de todos los gobiernos". "Debe ser mucho mayor", ha precisado.

Ante las opiniones de quienes apuntan que no se puede optar únicamente por el recorte sino que hay que adoptar medidas que incentiven la economía, Corres se ha mostrado de acuerdo, pero "sin olvidar que el orden primero es ajustar para luego impulsar, tomar medidas de incentivación". En este sentido, cree que todavía se está en la fase de "ajustes".

En relación al proyecto de Presupuestos generales del Estado para 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy, ha destacado que las Cuentas son "duras y restrictivas" y ha subrayado su austeridad.

En este sentido, ha señalado que el cambio respecto a Cuentas anteriores es "sustancial". Sin embargo cree que tampoco "van a dar pie a grandes alegrones como para notar ningún cambio a corto plazo" y, por tanto, cree que la recuperación económica va a ser "lenta".

POLITICA FISCALIDAD

Ante los planteamientos del lehendakari, Patxi López, de que el Gobierno vasco debería poder participar en el diseño de la política fiscal, ha dicho que "llevamos muchos años con las reglas de juego y las conocemos todos".

Corres ha manifestado que, porque ahora estemos en crisis y "falten" los recursos, "no hay motivo suficiente" para cambiar las reglas de juego, que han sido "válidas durante 30 años".

En relación a la posibilidad de una subida de impuestos en Euskadi, ha asegurado que "nunca es bueno" para proceder a esa medida, pero "en época de crisis es lo menos señalado para ello". Tras asegurar que lo que hay que hacer es "gastar menos", ha afirmado que ahora "no es el momento" de revisar la fiscalidad en Euskadi. "Lo que no quiere decir que eso no haya que hacerlo, pero no es el momento para ello", ha agregado.

FINANCIACION

Por otro lado, ha afirmado que el problema "fundamental" que existe, en la actualidad, es la falta de acceso a financiación por parte de las empresas y ha indicado que, si es algo que pueden resolver "dos entidades vascas" en referencia a Kutxabank y a la nueva entidad que surgirá de la fusión de Caja Laboral e Ipar Kutxa, "miel sobre hojuelas".

Ha manifestado que la falta de crédito está llevando a situaciones "muy complicadas" a algunas empresas porque "el crédito sólo fluye allí donde no existe riesgo y así va a ser muy difícil que la actividad económica pueda reaccionar". "Si queremos hablar de una reactivación de la economía, el crédito debe fluir con bastante mayor agilidad de lo que está haciendo ahora", ha añadido. CÁMARA DE COMERCIO

Por otra parte, Corres ha precisado que los días 13, 14 y 15 de abril se llevará a cabo el traslado de la sede de la Cámara de Comercio de Gran Vía, que ha sido vendida a Mango, a la de Alameda Rekalde, donde estarán instalados a partir del 16 de abril. Esta decisión viene motivada por el plan de ajuste que ha tenido que llevar a cabo la Cámara ante la desaparición a partir de 2012 de la cuota cameral, una de sus principales vías de financiación.

Corres, que ha augurado que el número de Cámaras de Comercio en el Estado se verá reducido debido a la desaparición de esa vía de ingresos, prevé que en Euskadi se puedan mantener las tres cámaras de comercio existentes, ya que están trabajando en los "ajustes correspondientes para poder garantizar esa viabilidad en el largo plazo".

Ha señalado que hay que analizar la parte del presupuesto que se financiaba con las cuotas camerales para realizar "la labor de ajuste correspondiente" y tratar de generar otros "ingresos alternativos" para "equilibrar en el tiempo los números de las Cámaras".

Por otra parte, espera que con la nueva Ley de Cámaras desaparezca "determinada incertidumbre" que existe en la actualidad y se establezcan "claramente cuáles son los campos de actuación de las Cámaras".

ETA

Por otra parte, Corres ha señalado que le hubiera gustado que el anuncio de ETA de cese definitivo de su actividad armada hubiera sido en un momento de "bonanza económica" y ha indicado que, a día de hoy, "lo único que se está notando es alivio". Corres ha indicado que en las épocas en la que no había crisis, con las "meras suspensiones temporales" de la violencia de ETA, las inversiones "se disparaban" y "la pena es que eso aquí, ahora, todavía no lo podemos decir".