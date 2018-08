Cruz Roja anima a prevenir para lograr una Aste Nagusia "libre de accidentes"

Publicado 16/08/2018 18:02:47 CET

BILBAO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Bizkaia ha instado a los ciudadanos a que sigan medidas de prevención para lograr una Aste Nagusia de Bilbao "libre de accidentes". En este sentido, ha aconsejado utilizar el transporte público, vigilar en todo momento a los niños y llevar calzado y ropa adecuados, entre otras medidas.

En un comunicado, Cruz Roja ha trasladado varias recomendaciones con motivo del inicio este sábado de las fiestas de la capital vizcaína, para evitar que se produzcan accidentes y, en caso de que se produzcan, "minimizar las consecuencias".

Entre otros consejos, ha instado a llevar ropa y calzado "adecuados" y "hacer siempre caso" a las advertencias e indicaciones del Ayuntamiento y los servicios de Protección Civil, así como a respetar el recinto de seguridad establecido por la organización y las señales de advertencias.

Además, ha insistido en la necesidad de vigilar en todo momento a los niños y a utilizar las pulseras identificativas para ayudar a localizarles si se pierden.

Por otro lado, ha animado a llevar "lo estrictamente necesario" y estar atento a las pertenencias, así como a cuidar la limpieza de la ciudad, informarse sobre la previsión meteorológica y posibles cortes de tráfico, y utilizar el transporte público.

Cruz Roja también ha recordado que "el alcohol no nos afecta a todos por igual", que "no es no" y que es mejor "recordar lo bien que lo pasaste ayer a que te lo tengan que recordar".

FUEGOS ARTIFICIALES

Por otro lado, la entidad ha aconsejado a las personas que acudan a ver los fuegos artificiales en las proximidades de la Ría que no se sitúen en lugares desde donde se puedan caer al agua, como bordes, barandillas o escaleras. En caso de que se observe que alguien ha caído al agua, es preciso tirarle un objeto al que pueda aferrarse y llamar al 112 o avisar al socorrista más cercano.

Por su parte, las personas que vean el espectáculo desde una embarcación en la Ría deben respetar el recinto de seguridad y las señales de advertencia, además de dejar libre la zona balizada en la ría porque "son vías de evacuación para los servicios de emergencia".

En caso de caer al agua, se recomienda pedir auxilio levantando los brazos y esperar a ser rescatado.

Mantener siempre la calma, no arrojar basura al agua y asegurarse de tener la embarcación bien amarrada son otras de las recomendaciones de Cruz Roja Bizkaia.