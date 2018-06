Darpón acusa al PP de plantear "dudas obscenas" sobre la OPE de Osakidetza "sin ninguna prueba de cargo"

Publicado 08/06/2018 11:07:41 CET

Garrido pide al consejero de "no eche balones fuera" porque los resultados de los exámenes presentan "indicios claros de filtraciones"

VITORIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Jon Darpón, ha acusado este viernes al PP de plantear "dudas obscenas" sobre el desarrollo de la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza "sin ninguna prueba de cargo" y ha reiterado que el Gobierno Vasco ha convocado estas pruebas "con todas las garantías".

Osakidetza ha paralizado la OPE de Angiología y Cirugía Vascular, Anestesia, Cardiología y Cirugía Plástica, hasta que se resuelva el expediente informativo que se ha abierto tras las denuncias presentadas por varios sindicatos de sanidad por sospechas de una presunta filtración de las preguntas de los exámenes.

En el pleno de control al Gobierno Vasco que se está celebrando en el Parlamento Vasco, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha preguntado al consejero por la situación de la OPE de Osakidetza, ya que considera que este procedimiento no cuenta con las "debidas garantías" porque cree que "no se ha garantizado la confidencialidad de las pruebas" y los resultados apuntan a "indicios claros de filtraciones".

El titular de Salud ha destacado que el Gobierno Vasco es el primer interesado en aclarar las situación de las OPE y ha indicado que "más allá" de la utilización política que se está haciendo de esta situación," la forma de actuar de Osakidetza "no deja lugar a dudas".

Asimismo, ha acusado al PP de plantear "dudas obscenas" y "sin ninguna prueba de cargo" y ha advertido que "no todo vale" y menos cuando "lo que está en juego es algo tan serio como el empleo estable de las personas en una institución pública y la reputación del servicio vasco de Salud". "Su partido es el menos indicado, en el momento actual, para poner las palabras que usted ha puesto", ha contestado a la parlamentaria 'popular'.

Darpón ha insistido en que el interés del PP en la transparencia de la OPE "no es mayor" que el de Osakidetza o el Departamento de Salud y ha insistido en que son los primeros en que esta cuestión "se analice objetivamente, se esclarezca cuanto antes y si hay responsabilidad, que se depuren".

"Este tema no tiene dobleces. Si usted o alguien dispone sobre irregularidades cometidas, le pedimos que presente una denuncia formal ante Osakidetza o antes la Fiscalía para su investigación. No tenemos nada que ocultar", ha subrayado.

APERTURA DE EXPEDIENTES

El consejero ha reiterado que Osakidetza sigue trabajando para "velar por la objetividad, transparencia y la adecuación de las pruebas planteadas" y ha reconocido que se han abierto "varios expedientes" para investigar "aquellas pruebas que han levantado más controversias, o en función del tiempo transcurrido, han presentado incidencias".

También ha recordado que se va a realizar "un análisis exhaustivo de coherencia de resultados de todas las pruebas de la OPE, por parte de una entidad independiente" y ha señalado que tras este análisis, "si se demostrara que se ha podido cometer alguna infracción, se canalizará por la vía administrativa o judicial, según corresponda, y se tomarán las medidas oportunas".

Asimismo, ha destacado que los tribunales de Osakidetza los han compuesto "las mismas personas no físicas, pero sí en composición", en todas las OPE que ha habido en los 35 años de Osakidetza, "cuando usted las apoyaba también", le ha dicho a Garrido.

Para Darpón, es "inadmisible" que el PP "dude del IVAP, de Osakidetza y de todo" y le ha vuelto a invitar a presentar "evidencias" antes de insistir en que el consejero "siempre asume su responsabilidad".

Tras recordar que la OPE está compuesta por 86 tribunales en los que participan 1.300 profesionales de Osakidetza, ha precisado que no se trata de cargos públicos sino de profesionales de la Administración Pública, de la misma categoría que los opositores, con excepción de los presidentes "que no son ni los que ponen ni corrigen los exámenes".

"Esta OPE se ha convocado con todas las garantías. Se le tenía que caer algo de vergüenza al decir todo esto aquí", ha subrayado antes de señalar que los tribunales de las OPE son "independientes y soberanos" que "merecen todo nuestro respeto y confiamos en su profesionalidad, capacitación y honradez".

Por ello, ha dicho que no va a poner en duda "sin ninguna evidencia", la "honradez" de estos profesionales a los que ha agradecido su "esfuerzo". "Esto no quita para que estemos analizando con rigor los resultados y si se objetivara alguna negligencia o infracción, no nos temblará el pulso para tomar las medidas oportunas", ha zanjado.

La parlamentaria del PP Laura Garrido, por su parte, ha acusado a la directora General de Osakidetza de "faltar a la verdad" al afirmar que ningún alto cargo de Osakidetza o del IVAP participaba en los tribunales de las OPE. "Hoy hemos conocido que 24 altos cargos presiden los tribunales en la OPE", ha explicado.

Garrido ha preguntado al consejero qué decisiones va a tomar y le ha pedido que "no eche balones fuera" porque "el lunes se parapetaba en que no había denuncias y que no iba a paralizar la OPE cuando dos días después, no usted sino la directora general de Osakidetza, se ha tenido que desdecir". "Ha convocado una OPE sin las garantías procedimentales", ha insistido.