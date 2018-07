El déficit de las administraciones públicas vascas disminuyó un 34,8% en 2016, el 1,6% del PIB

Publicado 24/07/2018 10:43:07 CET

Las partidas con más peso en los ingresos fueron las cotizaciones sociales, que aportaron el 32,03% de recursos, según datos del Eustat

El déficit de las Administraciones Públicas vascas disminuyó un 34,8% en 2016 hasta situarse en 1.150 millones de euros. Este importe equivale al 1,6% del PIB y es fruto de una reducción de un punto porcentual respecto al año anterior, cuando el déficit representó el 2,6%, según datos elaborados por Eustat conforme a los criterios establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-2010).

El dato de 2016 situó a Euskadi al nivel de la Unión Europea-28 en cuanto a déficit, que en 2016 registró, asimismo, un déficit del 1,6% del PIB frente al 2,3% del año anterior. En el conjunto del Estado, el déficit también cedió terreno, pasando del 5,3% del PIB, en 2015, al 4,5% en 2016.

Las Administraciones Públicas vascas gestionaron unos recursos no financieros de 25.834 millones de euros en 2016, mientras los empleos no financieros alcanzaron los 26.985 millones de euros. La disminución en la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas en la C.A. de Euskadi se debió a que los recursos no financieros crecieron por encima de los empleos no financieros; así, mientras los recursos se incrementaron un 4,5% respecto a 2015, los empleos no financieros crecieron un 1,9%.

COTIZACIONES

Dentro de los Recursos no financieros, las partidas con más peso fueron en 2016 las Cotizaciones sociales, que aportaron el 32,03% de los recursos, seguida de Impuestos sobre la producción e importaciones, que supusieron el 31,0%, y los Impuestos sobre la renta, patrimonio y similares, con el 25,7%. Respecto al año anterior, todos ellos registraron variaciones positivas.

Los que más crecieron fueron los Impuestos sobre producción e importaciones, un 7,2%, hasta los 539 millones euros; también con tasa positiva se encuentran los Impuestos sobre la renta, patrimonio, etc., con un 4,5% y una recaudación de 288 millones de euros. Finalmente las cotizaciones sociales aumentaron, respecto a 2015, un 1,7%. En conjunto, los Recursos no financieros aumentaron en 1.114 millones.

Los Empleos no financieros se situaron en los 26.985 millones de euros, esto es, 501 millones más que en 2015. Las partidas de mayor gasto fueron las Prestaciones sociales y las Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado (incluye los conciertos educativos, sanitarios y el gasto farmacéutico), que conjuntamente suponen el 48,1% del gasto y aumentó en 249 millones respecto al año anterior, esto es, un 2,0 %.

ASALARIADOS

La Remuneración de asalariados, que supone el 25,3% del gasto, aumentó un 2,1%; la siguiente partida en importancia, el Consumo intermedio (13,9% del gasto), registró un menor crecimiento, el 1,7% respecto a 2015. Por otro lado, la Formación bruta de capital, el 4,9% del gasto, aumentó en 49 millones. La partida que más disminuyó fue el gasto en Rentas de la propiedad, que disminuyó en 40 millones, un 12,2% menor.

Por lo que se refiere a las Administraciones Vascas, el saldo mejoró significativamente, pasando de tener necesidad de financiación de 375 millones en 2015, a tener capacidad financiación de 284 millones en 2016, debido a la mejora en el saldo de todas las administraciones. El conjunto de entes pertenecientes al Gobierno Vasco redujeron la necesidad de financiación en 29 millones euros, situándose en 410 millones de euros en 2016.

Todas las administraciones locales pasaron a tener saldo positivo. El conjunto de la Administración foral y municipal de Álava aumentó el saldo positivo en 107 millones de euros, pasando de 1 millón en 2015 a 108 millones en 2016. En Gipuzkoa, el saldo positivo mejoró en 85 millones, situándose con una capacidad de financiación de 169 millones en 2016 y Bizkaia, territorio donde más mejoró su saldo, pasó de un saldo negativo de 22 millones de euros en 2015 a tener saldo positivo de 416 millones en 2016.

Desde el punto de vista institucional, la Administración del Estado Territorializada alcanzó en Euskadi una capacidad de financiación de casi 628 millones de euros en 2016, un 2,5% menor que en 2015, y la Seguridad Social Territorializada una necesidad de financiación de 2.062 millones, un 1,5% mayor.