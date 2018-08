Denuncian que la situación de los recursos para acoger migrantes en tránsito en Irun y San Sebastián está "desbordada"

Publicado 06/08/2018 13:13:36 CET

SAN SEBASTIÁN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Red de Acogida ciudadana de San Sebastián denuncia que la situación de los recursos de emergencia para acoger migrantes en tránsito en la capital guipuzcoana e Irun está "desbordada".

En un comunicado, ha informado de que este pasado domingo por la noche recibió una llamada de un chico que estaba acogido en Cruz Roja de Zorroaga, en San Sebastián, al que habían comunicado que este lunes a las ocho de la mañana tenía que "abandonar este recurso".

Además, ha indicado que este lunes un grupo de personas de la Red de Acogida ciudadana de San Sebastián se ha acercado al dispositivo que Cruz Roja tiene en Zorroaga "donde había un grupo de unas cuarenta personas migrantes".

"La intención de la mitad era cruzar la frontera y se han dirigido a Irun donde les hemos puesto en contacto con la red de acogida ciudadana de Irun", ha señalado la Red.

En este sentido, ha explicado que desde Irun comunican que "la situación está desbordada, que este lunes por la mañana había 30 personas durmiendo en la estación más los que estaban durmiendo en el albergue". "A lo largo del día ha ido llegando más gente que se suman a los que han sido devueltos en la frontera por la gendarmería francesa", ha indicado.

La Red de Acogida de San Sebastián ha indicado que del grupo que ha acompañado desde San Sebastián "tenían intención de quedarse en España", ya que "algunos tenían familiares y conocidos", pero "no les han preguntado dónde quieren ir y que les han metido en un autobús sin decirles nada". "Por no tener, no les han dado ni orden de devolución a la policía española", ha añadido.

Además, ha destacado que "dos de ellos presentaban serias heridas sin tratar y ha habido que llevarlos a urgencias del hospital". SOS Racismo Gipuzkoa ha recordado que el recurso habilitado en San Sebasttián y que gestiona Cruz Roja "tan sólo atiende a quienes son derivados desde Cruz Roja en otros territorios, quedando el resto sin poder acceder" y "tampoco se ajusta a la realidad la afirmación hecha por las instituciones de pasar de tres a cinco días el plazo de estancia".

También ha advertido de que la situación "va a agravarse en los próximos días y que es preciso que las instituciones respondan con urgencia". "Las instituciones han sido informadas de esta situación desde primera hora de la mañana y ha sido imposible obtener ninguna respuesta", ha afirmado.

Finalmente, ha asegurado que "recursos existen" y ha exigido que "sean puestos a disposición de esta situación urgente".