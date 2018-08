EA dice que sabrá "jugar con flexibilidad" este curso, pero no aceptará "renuncias políticas"

Publicado 30/08/2018 19:28:41 CET

Urizar se pregunta si los dirigentes del PNV, que "dinamitaron" el Plan Ibarretxe, "han aprendido la lección"

SAN SEBASTIÁN, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, ha resaltado que su partido actuará "con responsabilidad" ante "los avances cualitativos que están en juego en este curso" político y ha subrayado que sabrán "jugar con flexibilidad", pero ha advertido de que no van a aceptar "renuncias políticas".

Urizar ha realizado estas afirmaciones en discurso que ha pronunciado en el tradicional acto de inicio de curso político que EA realiza anualmente en San Sebastián, en el que ha repasado los principales temas de actualidad, con especial mención a la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco.

En su intervención, ha recordado que esta debe ser la legislatura "de la decisión" y ha afirmado que "se está haciendo un gran esfuerzo para que así sea". Sobre el texto acordado en la ponencia, ha reconocido que el documento, consensuado en su mayor parte por PNV y EH Bildu, "no colma las expectativas" de Eusko Alkartasuna pero "sí es un claro avance y además permite realizar un recorrido que concita mayorías, que es al fin y al cabo la condición indispensable para poder avanzar".

"Se basa en el derecho a decidir y establece una relación confederal y de igual a igual entre los actuales territorios de la CAV y el Estado español", ha señalado el líder de EA.

El también parlamentario de EH Bildu ha valorado la actuación de los demás grupos políticos de la Cámara vasca. Sobre los partidos estatales ha dicho que "PSE y el PP no mostraron más voluntad que la de presentar su voto particular" y sobre Podemos, ha considerado que "eso de ser soberanistas para decidir sobre la RGI, pero no para decidir sobre el estatus jurídico es un poco enrevesado".

APRENDER LA LECCIÓN

Sobre las demandas jeltzale de ampliar el acuerdo político, Urizar ha mostrado su total disposición a ello, pero se ha preguntado si "los dirigentes actuales del PNV, los mismos que dinamitaron el Plan Ibarretxe, han aprendido la lección de lo que supone dejar que Madrid decida sobre nuestra soberanía".

"Cuando hablamos de derecho a decidir hablamos de las personas, porque son ellas, la ciudadanía, quien pide que lo hagamos: mujeres, pensionistas, cuidadoras, jóvenes, sindicatos, todos ellos nos están pidiendo decidir", ha afirmado.

A su juicio, para poder materializar las demandas de estos colectivos, hay que "poner las leyes y las instituciones a su servicio, consiguiendo sinergias que nos lleven a una Euskal Herria socialmente justa y políticamente libre".

ELECCIONES

Pello Urizar ha concluido su discurso con una referencia a las elecciones que se celebrarán el año próximo y que "afectarán, de una manera u otra, a toda Euskal Herria". Por ello, será preciso hacer "análisis con perspectiva de país, tomando compromisos ante la ciudadanía, priorizando los acuerdos entre diferentes".

En el ámbito de la búsqueda de acuerdos y consecución de mayorías, en su opinión, "es ejemplar la sociedad de Iparralde" ya que "han hecho posible el desarme y ahora trabajan firmes en el ámbito de la paz, que necesita de un esfuerzo en el ámbito de los presos y las víctimas para consolidarse".

Finalmente, ha considerado que las elecciones serán "un reto especialmente significativo" en Navarra, donde "hay que dar continuidad al cambio", al tiempo que ha advertido de que "sin EH Bildu no hay cambio, porque PSN es tan régimen como UPN".