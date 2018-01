EH Bildu dice que el nuevo estatus será "un fraude" si no incluye el derecho a decidir

Actualizado 17/01/2018 15:19:30 CET

Iriarte apuesta por un consenso porque no quieren "andar a tortas con nadie", pero rechaza "el veto" del PP y el PSE-EE

BILBAO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, ha advertido de que el nuevo estatus para Euskadi que se pretende aprobar en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco será "un fraude", si no incluye el derecho a decidir. Además, ha apostado por un consenso porque no quieren "andar a tortas con nadie", pero ha rechazado "el veto" del PP y el PSE-EE.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Iriarte ha señalado que la coalición soberanista "hará todo lo posible para que haya el mayor consenso posible" en el foro parlamentario porque eso significará que se ha conseguido que las fuerzas políticas están de acuerdo "sobre unos mínimos en torno a los cuales la sociedad vasca se pueda reunir".

"Trabajaremos en ello, no cabe ninguna duda. Otra cosa es que algunas formaciones políticas quieran desde el principio imponer un veto sobre algunas cuestiones. Creo que no parten ni de una representación, por los votos que han conseguido, óptima para poner ningún veto", ha indicado.

La dirigente de EH Bildu ha afirmado que la ciudadanía vasca "se ha mostrado favorable al derecho a decidir" y los partidos presentes en el foro parlamentario tienen "la obligación de plasmar ese derecho en el nuevo estatus" porque, si no, supondría "una fraude" a la sociedad vasca.

"Entiendo que algunas formaciones no lo quieren llevar a cabo, pero son una minoría y lo que no podemos pensar es que las minorías veten lo que las mayorías quieren llevar adelante", ha apuntado, en alusión al PP y al PSE-EE.

A su juicio, la legalidad actual se puede cambiar y ha asegurado que trabajarán para que ésta "se acomode y adecue a lo que la ciudadanía de este país pide reiteradamente". En este línea, considera que no es el Estado el que tiene que decir a los vascos "cómo se tienen que organizar y cómo quieren que sea su futuro".

CONSENSO

"Estamos a favor del consenso. No tenemos ninguna gana de andar a tortas con nadie, lo que ocurre es que es el Estado español el que, una y otra vez, toma medidas unilaterales, tanto para Cataluña en los últimos tiempos como para Euskal Herria en anteriores porque el laboratorio de Cataluña había sido ya probado en Euskal Herria, con el nombre del 155 o sin ese nombre", ha manifestado.

Maddalen Iriarte ha insistido en que EH Bildu "no tiene ninguna gana de que estar enfrentado y de que esto no vaya por un cauce negociado y acordado", con el fin de que sucediera algo similar al referéndum sobre la independencia de Escocia. "Pero el Estado español está demostrando día sí y día también que tiene una catadura moral muy escasa y no parece que sea fácil acordar nada con ese Estado", ha indicado.

En referencia a lo ocurrido en Cataluña, ha considerado que, "cuando se está constituyendo un nuevo Estado, el camino nunca es ni lineal ni sencillo". "Yo creo que se dan pasos adelante, pasos atrás, y nosotros tenemos un Estado como el español, que no ha dudado en utilizar toda la fuerza", ha subrayado.

Tras defender que la vía emprendida por el independentismo catalán es "radicalmente democrática", ha señalado que lo que se pretende "hacer en Euskal Herria también es radicalmente democrático".

Por ello, ha dicho que EH Bildu plantea que en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco se pongan sobre la mesa todas las propuestas, "desde el ultracentralismo cada vez mayor del PP hasta el Estado federal" del PSE-EE y la independencia por parte de su coalición. "El que exista esa posibilidad es una propuesta democrática, incluyente y transversal", ha asegurado.

Asimismo, ha emplazado a que no haya "actitudes unilaterales y violentas del Estado" como las ocurridas en Cataluña. En su opinión, el 155 "es una amenaza para todos".