EH Bildu cree que PNV debe escuchar a sus votantes que piden iniciar "nueva andadura" ante un ciclo "agotado"

Publicado 26/12/2013 11:58:14 CET

Destaca que la ciudadanía vasca va a plantear que es necesario "un cambio sustancial, no uno de puro barniz"

VITORIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha asegurado que acudirá con una actitud "constructiva" a la ponencia parlamentaria sobre la actualización del autogobierno en la que cree que se debe decidir "quién decide, qué puede decidir y para qué decidir", y ha señalado que el PNV "debe escuchar a sus propios votantes para conocer cuál es el sentir mayoritario de la sociedad vasca, que siente que el ciclo de autonomías está agotado y que es necesario iniciar una nueva andadura".

La parlamentaria de la coalición Laura Mintegi ha indicado que acudirá con una actitud "positiva y constructiva" al foro parlamentario, pero ha defendido que, en el seno de éste, se tiene que dejar claro cuál es el sujeto político y darle capacidad para tomar decisiones, y por otro lado, que estas decisiones puedan ser llevadas a cabo y sean tomadas en cuenta.

Para la coalición, es importante acordar sobre "quién decide, qué puede decidir y para qué decidir". "El objetivo debe ser dar la voz a la ciudadanía vasca y pensamos que tiene que ser en una vía para cambiar los modos sociales y políticos que se están llevando hasta ahora", ha defendido.

En este sentido, ha manifestado que considera que "la ciudadanía vasca va a plantear que es necesario un cambio sustancial, no uno superficial de puro barniz" y cree que "tiene que tener capacidad para poder llevarlo a cabo".

Respecto al hecho de que el PNV no haya utilizado la palabra independencia a la hora de presentar la Ponencia parlamentaria, Mintegi ha dicho que no es quién para decirle a un partido qué palabra utilizar pero cree que los 'jeltzales' deben escuchar a sus propios votantes para conocer cuál es el sentir mayoritario de la sociedad vasca. "La sociedad vasca siente que se ha cerrado un ciclo, que el ciclo autonomías no da más de sí y está agotado, y que es necesario iniciar una nueva andadura", ha señalado.

Asimismo, ha asegurado que "la gran mayoría de la ciudadanía vasca siente que tiene iniciar una vía nueva y propia", por lo que "el PNV debería de escuchar más lo que se está diciendo en la calle y apoyarla". "En general, las fuerzas políticas tenemos que ser más humildes y escuchar lo que se nos está pidiendo, ser consecuentes y sumarnos al carro que la sociedad vasca está poniendo en marcha", ha reiterado.

BALANCE 2014

En su intervención, Mintegi ha realizado un balance del año 2014 en el que ha acusado al Gobierno vasco del PNV de tener "vértigo" a tomar medidas junto a las "fuerzas soberanistas" y cree que con el acuerdo alcanzado con el PSE "ha caído en una grandísima contradicción", ya que se trata de un pacto que "va más allá de la reforma fiscal y busca la estabilidad con fuerzas" que "niegan una trayectoria propia, con punto de vista vasco".

"Es una contradicción grande porque mantiene prisionero al PNV cuanto quiere tomar vías a favor de la soberanía, siendo prisionero de acuerdos con partidos no van esta línea", ha insistido.

Sin embargo, se ha dirigido al PNV para afirmar que "nunca es tarde para rectificar" y cree que "si se quiere avanzar en una vía propia, será necesario avanzar en la capacidad pueblo tomar propias decisiones y en la necesidad urgente de adoptar otra línea distinta de modelo económico y social".

"Si se quiere avanzar en esta línea, tiene que unir fuerzas con grupos o partidos políticos que tienen espíritu soberanista porque es una contracción para decir una cosa y hacer otra", ha concluido.