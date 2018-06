EH Bildu pide al Gobierno Vasco que paralice las obras del TAV

Actualizado 27/06/2018 15:02:42 CET

Solicitará la comparecencia en el Parlamento del autor del informe del Tribunal fiscalizador de la UE

BILBAO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha pedido al Gobierno Vasco que paralice las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) después del "demoledor" informe elaborado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que "deja claro que esta infraestructura tiene un coste excesivo, no es eficaz y se está despilfarrando dinero público". Además, solicitará la comparecencia en el Parlamento del autor del informe del Tribunal fiscalizador.

En un comunicado, el parlamentario de la coalición soberanista Mikel Otero ha denunciado "la terquedad" de la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y ha calificado de "irresponsables" sus declaraciones en las que ha asegurado que, con el "toque de atención" del Tribunal de Cuentas de la UE sobre la Alta Velocidad en el Estado, no puede haber más retrasos en el TAV en Euskadi y considera que la obra concluirá con un sobrecoste del 10%, algo "plenamente asumible".

Otero ha asegurado que se trata de "un despilfarro de dinero público muy serio, y pretender que todo siga igual demuestra la terquedad del Gobierno".

"El informe es demoledor porque deja claro que esta infraestructura tiene un coste excesivo y no es eficaz, y que se lleva años despilfarrando dinero público en su obras. El estudio europeo viene a confirmar, además, las denuncias que desde EH Bildu llevamos años haciendo porque es evidente que la principal inversión pública de la historia de este país es un sinsentido, no cumple criterios de racionalidad económica y no se ajusta a nuestras necesidades", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que la Y Vasca, según el informe, "tendrá un coste de 5.700 millones de euros, sin IVA, y 7.000 con IVA". "Estas cifras están muy por encima de las previsiones económicas que ha dado a conocer Adif. Además, situarían en 40 millones de euros el coste de cada kilómetro construido, mucho más que la media europea", ha indicado.

PASAJEROS

También ha destacado que, "de acuerdo con el informe europeo, para que una línea del TAV sea rentable precisa un mínimo de nueve millones de pasajeros. En esta línea, ha subrayado que, "incluso las mejores previsiones de uso del TAV se quedan a la mitad de esa cifra". "La supuesta rentabilidad económica y social de la infraestructura, por tanto, está desacreditada", ha dicho.

Mikel Otero ha apuntado que "este despilfarro es responsabilidad del Gobierno español y del Gobierno vasco" y, por ello, considera "una irresponsabilidad" que Tapia realice estas declaraciones tras conocer el estudio de la UE. "Si después de las críticas que ha hecho Europa pretende que todo siga igual, es que la terquedad del Gobierno Vasco no tiene límite", ha insistido.

EH Bildu ha anunciado que solicitará la comparecencia en el Parlamento Vasco del autor del informe del Tribunal de Cuentas Europeo para que dé explicaciones al respecto. Mientras tanto, exige al Gobierno "que paralice por completo las obras del Tren de Alta Velocidad, como medida cautelar y de manera urgente, mientras se lleva a cabo una auditoría económica independiente de toda la obra".