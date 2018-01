ELA ante el aniversario del Acuerdo Interprofesional: "Confebask sigue empeorando condiciones"

Actualizado 15/01/2018 18:01:58 CET

BILBAO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable de negociación colectiva de ELA Pello Igeregi, ha afirmado, ante el aniversario este miércoles de la firma del acuerdo interprofesional de negociación colectiva, que Confebask "no ha renunciado a utilizar el poder de la reforma laboral para empeorar las condiciones de trabajo".

En un artículo publicado en la web del sindicato y recogido por Europa Press, Igeregi recuerda que hace un año se firmó con Confebask el Acuerdo Interprofesional por el que los convenios colectivos de la Comunidad Autónoma Vasca tienen prioridad sobre los estatales.

El responsable sindical ha señalado que, tras un año, si se volviese a la misma situación, "ELA tiene claro lo que haría", y sería "firmarlo nuevamente".

A su juicio, tras la firma de este acuerdo, los trabajadores se encuentran en "mejores condiciones para mejorar, a su vez, sus condiciones de trabajo". "Y eso es lo único que mide ELA a la hora de firmar, o no, cualquier acuerdo, si ese acuerdo supone una mejora real para los trabajadores a quienes representa o no", ha añadido.

El sindicato ha manifestado que habrá "quien ha querido darle otra dimensión a aquel acuerdo", pero ha recordado que ya dijo que esa firma "no cambiaría el problema de fondo de la negociación colectiva".

"Confebask tuvo una razón principal para la firma del Acuerdo, su legitimidad se había puesto en cuestión tras la aparición de diferentes patronales, y la firma sindical suponía que se la legitimaba. Por eso eliminó la cláusula de paz social que quería imponer a ELA", ha añadido.

En todo caso, ha señalado que, en cualquier caso, tras la firma del acuerdo Interprofesional los trabajadores vascos se encuentran en "mejores condiciones para librarse de los convenios colectivos estatales precarios que firman CC.OO., UGT y la CEOE, en la que Confebask está afiliada".

ACTITUD POSTERIOR

Según ha manifestado, por ello, "no es de extrañar" la actitud posterior de CC.OO. y UGT, que "han puesto en cuestión la validez del Acuerdo Interprofesional".

"Días antes de firmar el acuerdo, ELA y LAB firmamos otro acuerdo de contenidos y sentido parecido en el ámbito de la Hostelería, y CC.OO. y UGT lo han impugnado, aunque ello pueda suponer a las nuevas incorporaciones de las Colectividades la mitad del salario. Eso ataca el núcleo fundamental del Acuerdo Interprofesional, es decir, que los acuerdos de aquí tengan preferencia, e, incluso, han puesto en duda el valor jurídico del Acuerdo. Recibiremos la respuesta del Tribunal Supremo", ha agregado.

ELA ha afirmado que, tras un año, la situación de la negociación colectiva "no ha cambiado en exceso" En este sentido, ha destacado que Confebask firmó el acuerdo interprofesional, pero "no ha renunciado a utilizar el poder de la reforma laboral para empeorar las condiciones de trabajo, dado que su estrategia principal para ganar competitividad y dinero es la devaluación de esas condiciones de trabajo". "No nos tendrán para eso", ha añadido.

El representante de ELA ha dicho que no tiene "ninguna fe" en la patronal para desbloquear la negociación colectiva y ha asegurado que su fe "se deposita en los pasos" que den los sindicatos en la organización de los trabajadores. A su juicio, las centrales sindicales se deben preparar "para organizar a las plantillas y hacer huelgas en empresas y sectores".