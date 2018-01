ELA, LAB y Steilas mantienen las huelgas en Educación y acusan al Gobierno Vasco

Actualizado 26/01/2018 17:37:44 CET

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB y Steilas han anunciado que mantendrán su calendario de movilizaciones en la educación pública --dos jornadas de huelga en marzo y una en junio-- y han acusado al Gobierno Vasco de no proponer "ninguna novedad" en la reunión mantenida este viernes.

Tras la celebración de la Mesa Sectorial de Educación, las centrales han emitido un comunicado conjunto en el que tachan la actitud del Ejecutivo de "irresponsable" y lamentan que "no ha aportado ninguna nueva propuesta sustancial", lo que han catalogado de "irresponsabilidad política".

A su juicio, a pesar de ser conocedor de que ELA, LAB y STEILAS consideran que las propuestas hechas en diciembre "distan mucho de sus reivindicaciones", el Gobierno "no ha propuesto ninguna novedad".

Según han desgranado, en relación al empleo, el Departamento de Educación ha mantenido la misma propuesta de mesas anteriores. "A pesar de la reivindicación sindical de rebajar la interinidad al 6% mediante la puesta en marcha de procesos de estabilidad, ha planteado dejar el índice de interinidad en el 30,5%. Y no prevé ningún plan concreto para la estabilidad en el empleo de miles de trabajadores abocados a permanecer durante décadas en situación de interinidad", han denunciado.

Asimismo, han criticado que, "renunciando a sus competencias educativas", el Ejecutivo ha desechado el desarrollo de un modelo propio de OPE de estabilización de personal eventual y ha dado "cobertura al modelo de OPE auspiciado por Madrid que no garantiza la estabilidad".

En lo referente a las plantillas, los sindicatos han incidido en que a pesar de que hay "1.800 puestos menos" que los que se necesitarían en la enseñanza pública para atender el crecimiento de matriculaciones, el aumento del ratio y las necesidades especiales, el Gobierno Vasco plantea la creación de "solamente 60 puestos".

"Tampoco se aprecian pasos reseñables en lo que respecta al planteamiento de tutoría doble que se había propuesto en reuniones de mesas anteriores", han añadido.

En cuanto a las sustituciones, los sindicatos piden la sustitución desde el primer día en todos los niveles y cuerpos, mientras que el Gobierno Vasco "mantiene la propuesta anterior, con sustitución desde el primer día solamente en Primaria, y en Secundaria desde el tercer día".

"Ha dado el visto bueno a la propuesta de reimplantación de la reducción de horario lectivo por edad, cumpliendo así lo establecido en el Convenio Laboral, pero no ha hecho ningún planteamiento de recuperación de las primas de jubilación, reclamadas por los sindicatos", han señalado, al tiempo que han incidido en que "la ausencia de planteamientos ha sido la tónica en lo tocante a la retirada de la penalización por enfermedad o a la recuperación del poder adquisitivo perdido".

Para las tres centrales, es una grave "irresponsabilidad política" el hecho de que el Gobierno no haya realizado ninguna propuesta y han advertido de que "en caso de que el Ejecutivo no haga nuevas propuestas de calado en la mesa de negociación comprometida para el 14 de febrero, no nos dejará otro camino que el de mantener las movilizaciones y huelgas previstas".