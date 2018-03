ErNE plantea que los ertzainas presenten denuncias penales si trabajan en condiciones que ponen en riesgo su salud

Publicado 04/03/2018 14:40:47 CET

Niega que se quiera realizar una 'campaña de bajas', sino que aconsejan a quienes se encuentren mal acudir al servicio médico del Departamento

BILBAO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

ErNE planteará que los ertzainas presenten denuncias penales contra el Departamento de Seguridad si trabajan en condiciones que afectan a su salud porque el Gobierno Vasco debe "proteger" la integridad de sus trabajadores. Esta medida se enmarcaría dentro de las iniciativas a adoptar en la 'Semana de la Salud' que la central sindical pretende que la Ertzaintza celebre entre los días 12 y 19 de marzo.

También baraja la posibilidad de realizar una concentración y adoptar otras medidas, como que los agentes que conozcan situaciones en las que compañeros trabajan sin estar en buen estado de salud lo denuncien, o que estas mismas personas que no se encuentran bien, acudan al Área médica del Departamento de Seguridad y les den tratamiento, y si fuera necesario y así lo consideran los facultativos, se les acabe concediendo la baja.

No se trata, según ha asegurado a Europa Press el secretario general de ErNE, Roberto Seijó, de realizar una 'campaña bajas', sino de denunciar situaciones reales, ya que, en la actualidad, el Ejecutivo "está quitando a los agentes parte del salario por coger bajas", lo que les disuade de acudir al médico cuando se encuentran mal.

El líder sindical ha manifestado que su sindicato marcará "varias estrategias y una puede ser que, a través de la Ley de Seguridad y Salud Laboral, se empiecen a poner denuncias contra los responsables del Departamento porque está tipificado como delito" que éste te permita trabajar, "si tiene conocimiento de que no se está en plenas condiciones de salud".

Esto es, a su juicio, lo que ha ocurrido en el caso de Incencio Alonso, ertzaina que falleció de una parada cardiorrespiratoria cuando se produjeron los graves incidentes entre ultras del Athletic Cub y del Spartak. En todo caso, ha explicado que el sindicato les amparará y se compromete a tramitar las denuncias.

NUEVA ASAMBLEA DE LA BRIGADA MÓVIL

Estas propuestas las dará a conocer Seijo en la nueva asamblea que la Brigada Móvil celebrará este lunes, en la que se espera que se den cita más de un centenar de agentes del cuerpo de élite de la Policía autonómica, y que es continuación de la que se celebró la pasada semana, en la que ertzainas de todos los sindicatos expusieron sus inquietudes, sobre todo en materia de salud.

"No estamos diciendo que haya una campaña de bajas, sino que vamos a establecer una semana de la salud, con diferentes actos, alguna concentración, y buscaremos formas de trasladar al colectivo iniciativas para que denuncien todo lo que vean que se vulnera en materia de seguridad laboral, desde los vehículos, hasta órdenes u otras condiciones de trabajo", ha apuntado.

En este sentido, ha manifestado que, si el colectivo de la Ertzaintza tenía ya una media de un 10% de absentismo, el día del partido entre el Athletic Club y Spartak de Moscú "llegó a más de un 20%, es decir que ya había gente que no estaba en condiciones de trabajar y había cogido bajas antes de que se hablara de abordar estas jornadas".

CONSEJO DE LA ERTZAINTZA

Además, el sindicato mayoritario de la Policía vasca propondrá al resto de sindicatos de cara al martes, con motivo de la reunión del Consejo de La Ertzaintza, que se "confronte" con el Ejecutivo vasco "si no se atienden las demandas generales de todo el colectivo, no solo de la Brigada Móvil".

A su juicio, tiene que haber una modernización el cuerpo de élite de la Ertzaintza y una mejora de las condiciones de trabajo, pero también estas medidas se tienen que hacer extensibles a todo el Cuerpo policial.

Por ello, ha señalado que, si para el día 9 de marzo no hay voluntad por el Departamento de realizar avances en este sentido, se comenzará a "confrontar con mayor presión con este Gobierno". Por ello, planteará la celebración de la 'Semana de la Salud'.

Roberto Seijo cree que el hecho de que la Consejería no se haya puesto en contacto antes del encuentro con los sindicatos, refleja que "la arrogancia llegue a cotas superiores a las actuales". "Lo lógico es que se hubiera puesto en contacto con los representantes sindicales para acercar posturas antes de una reunión y eso no lo han hecho. Por tanto, pueden intentar imponer y no negociar", ha concluido.