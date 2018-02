ESAN reclama que la Ertzaintza vuelva a utilizar pelotas de goma

Actualizado 24/02/2018 17:53:05 CET

BILBAO, 24 Feb. (EUROPA RPESS) -

El sindicato ESAN de la Ertzaintza ha reclamado la vuelta al modelo policial de respuesta a altercados multitudinarios como los ocurridos el pasado jueves en Bilbao, entre radicales del Athletic Club y del Spartak de Moscú, de modo que los agentes antidisturbios puedan hacer uso del lanzamiento de pelotas de goma. "No puede ser que hagamos un cuerpo a cuerpo con equipos tácticos que pesan 25 kilos. No somos operativos", ha indicado el secretario general de ESAN, Eneko Urkijo.

Cientos de personas se han concentrado este mediodía en la explanada del campo de fútbol de San Mamés, en Bilbao, en repulsa de los incidentes que protagonizaron este pasado jueves aficionados radicales del Athletic Club y del Spartak de Moscú, y han recordado a Inocencio Alonso, el ertzaina que sufrió un infarto que le provocó la muerte, mientras trabajaba en el operativo policial que intentaba evitar los altercados en las inmediaciones del estadio.

Tras el acto, Urkijo ha reclamado un cambio en las formas de trabajo de la Ertzaintza, ya que, aunque Inocencio falleciera por un infarto de miocardio, ha alertado de que se encontraba trabajando, llevaba más de doce hora ejerciendo labores de antidisturbio, lo que "no puede ser".

"Hay que cambiar las condiciones laborales y hay que evitar los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. El modelo policial que quiere implantar el Departamento hay que desterrarlo. No tenemos el número suficiente de ertzainas como para hacer frente a un nutrido grupo de gente que quiere atacar a ciudadanos, policías o aficionados del equipo contrario", ha manifestado.

Por ello, ha pedido una vuelta al modelo policial anterior. "Nos guste o no, es el único que se puede utilizar en Euskadi. Las pelotas que lanzábamos no eran para hacer daño, eran para mantener distancia de seguridad tanto para los ciudadanos, como para los propios ertzainas", ha explicado, para añadir que "no puede ser que hagamos un cuerpo a cuerpo con equipos tácticos que pesan 25 kilos, no somos operativos".

En su opinión, eso puede funcionar en las policías europeas como las de Alemania o Suecia, en las que hay una manifestación de mil personas y hay otros mil policías enfrente". "Aquí no es el modelo, aquí es la violencia callejera", ha señalado, para insistir en pedir al Departamento de Seguridad que destierre el modelo actual "para que no vuelva a ocurrir ningún incidente de este tipo".

Por otro lado, ha indicado que "no podemos permitir ni un minuto más que los partidos de fútbol y cualquier acontecimiento deportivo se convierta en batallas campales". "Hay que desterrar la violencia de cualquier tipo de deporte. Los políticos tienen que tomar medidas, el Athletic Club también, y el resto de equipos deben desterrar la violencia del mundo del fútbol", ha añadido.