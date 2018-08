Esteban afirma que PNV intentará pactar el nuevo estatus con "diferentes ideológicos" y el Gobierno del PSOE "lo sabe"

Publicado 26/08/2018 10:15:37 CET

"Por mí, declaraba la independencia mañana por la mañana, pero vivo el momento social que vivo y con las mayorías que vivo", asegura

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha mostrado "la absoluta voluntad" del PNV a acordar el nuevo estatus para Euskadi entre "diferentes ideológicos", algo que intentará "sinceramente", y que el Gobierno de Pedro Sánchez "ya sabe".

Además, cree que no hay nada "inamovible" en el texto de bases de reforma estatutaria que pactaron jeltzales y EH Bildu, ni hay que ser "dogmáticos". "Por mí, declaraba la independencia mañana por la mañana y me quedaba a gusto, pero vivo el momento social que vivo y con las mayorías que vivo", ha afirmado.

En declaraciones a Europa Press, Esteban ha calificado de "sorprendente" que "se haya querido vender" que su partido se ha movido a las tesis de la coalición soberanista al consensuar el documento de nuevo estatus, porque "lo curioso es que el que se ha acercado a las posiciones del PNV ha sido la izquierda abertzale".

En este sentido, ha recordado que, mientras la formación jeltzale apostaba por "hablar y negociar", EH Bildu se empecinaba "en el 'no' y en el maximalismo más absoluto". Además, cree que ha habido "una falta de valentía por parte de Podemos" para sumarse al acuerdo porque, "a la hora de la verdad, les entró vértigo", y ha emplazado al PSE-EE a "decidirse".

El dirigente jeltzale ha señalado que socialistas y el PP "siempre están mirando a ver qué dice Madrid, y eso suele ser un handicap". "Nosotros tenemos absolutamente la voluntad de llegar a un acuerdo entre diferentes ideológicos. Creemos que todavía es posible. Si no puede ser, habrá otro momento, pero, desde luego, lo vamos a intentar sinceramente y el Gobierno español lo sabe", ha asegurado.

En todo caso, ha apuntado que todavía "no hay preceptos escritos", sino simplemente un texto en el que trabajar. "No hay hecho nada, hay determinados planteamientos, hay una serie de ideas y creemos que son adecuados. Intentaremos convencer a las otras partes de que eso sea así", ha añadido.

Sin embargo, ha afirmado que "no hay nada inamovible y no se puede ser tampoco "dogmático porque las fuerzas parlamentarias, tanto en Euskadi como en el Estado, están muy fragmentadas". "Hay que leer los momentos, las situaciones e intentar ser lo más prácticos posible", ha dicho.

Preguntado por la opinión de quienes creen que el documento de bases de PNV y EH Bildu --que recoge el reconocimiento de Euskadi como nación, el derecho a decidir y la bilateralidad-- supone, en sí, una reforma constitucional, ha respondido que, "si el Estado español tuviera la valentía de hacer una lectura amplia de la disposición adicional primera (de la Constitución), no lo sería".

"HACERLO UNILATERALMENTE SERÍA SUICIDA"

A su juicio, a través de esta disposición adicional --que ampara los derechos históricos-- se puede materializar el documento "sin un retoque". En caso de que "se necesitara dejarlo más claro", ha explicado que "se podría hablar e intentar consensuar". "Evidentemente, es un tema muy delicado y hacerlo unilateralmente sería suicida, porque aquí la contestación sería tremenda", ha advertido.

Por ello, cree que, "si se puede llegar a un acuerdo muy amplio", sin necesidad de "tocar" la Constitución, "sería posible, haciendo una interpretación extensiva" de la Carta magna, "a pesar de que el Tribunal Constitucional ha complicado mucho las cosas con sus sentencias".

Esteban ha recordado que no se puede solo contar con el apoyo del PNV y de EH Bildu porque, de acuerdo con la coalición soberanista "se puede llevar a cabo aquí algo, pero no en Madrid", ni se podría abordar una modificación constitucional.

"Esto es más complicado de lo que parece. Por mí, declaraba la independencia mañana por la mañana y me quedaba más a gusto... Es lo que me apetecería y ya está, pero es que vivo en el momento social que vivo, con las mayorías que vivo, y a las que un demócrata debe guardar todo el respeto", ha explicado.

En esta línea, ha insistido en que su partido "buscará el acuerdo lo más plural posible y no se pongan pegas desde Madrid para poder llevarlo adelante", teniendo en cuenta que "hay un marco jurídico y un marco europeo complicados en los que te tienes que mover".



EUSKADI Y CATALUÑA

El portavoz del Grupo Vasco cree, no obstante, "que Madrid necesita, de una vez, darse cuenta de que la relación con Euskadi y con Cataluña tiene que ser diferente". "Puede ser una relación estable, pero, si no, andaremos continuamente con dificultades y tensiones políticas que no conducen a nada", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que, "no por tener la fuerza parlamentaria, puedes imponer o negar absolutamente lo que te dé la gana a los demás". "Lo digo para Euskadi, pero también para Madrid", ha puntualizado.

A preguntas de si rechaza el PNV, definitivamente, emprender la 'vía catalana', ha respondido: 'A mí me gustaría que algún catalán me dijera qué es la vía catalana. Vamos a ver si los catalanes aclaran también cuál es su vía", ha añadido.

Sobre los momentos de tensión social que se están produciendo en Cataluña por los lazos y cruces amarillas, para denunciar el encarcelamiento de dirigentes independentistas, ha dicho que hay que "buscar el equilibrio" entre la libertad de expresión y lo que puede convertirse "en una especie de imposición".



POLÍTICA PENITENCIARIA

Por otra parte, se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez dará más pasos en materia de política penitenciaria antes de Navidad. "La situación de cada uno de los presos, individualmente y con todos los detalles, la tenía el Gobierno anterior y la tiene también éste", ha aseverado.

Además, ha negado que el acercamiento de presos suponga "el pago de nada" al PNV, como aseguran PP y Ciudadanos. "Hemos llevado todo este tema con discreción, hemos hecho muchas cosas, también con el Gobierno del PP. Aquí hemos hablado todos con todos, evidentemente también con los socialistas. Creo que el presidente (Sánchez) tenía claro que tenía que dar esos pasos", ha apuntado.

También cree que la ministra Meritxell Batet tiene voluntad de hablar sobre las transferencias pendientes, incluidas la de instituciones penitenciarias y gestión económica de la Seguridad Social. "La de prisiones, creo sinceramente que es sencilla, y la de la Seguridad Social es más complicada. Ahí va a haber una resistencia por parte de los sindicatos estatales y de diversas fuerzas políticas, incluida el PSOE", ha subrayado.

En todo caso, cree que hay que "discutirla" porque su traspaso lo establece el Estatuto. "Vamos a precisar qué quiere decir eso y que se haga a través de un convenio. Quizá no quede al 100% como nos hubiera gustado a nosotros ni al 100% de no mover nada, como le gustaría al Gobierno. Quizá podamos ponernos de acuerdo en un primer paso y cumplimentar en parte esa competencia", ha destacado.

FSE

También se ha referido a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), para señalar que no ha visto "mucha voluntad al Gobierno español para retirarlas" de Euskadi, pero "lo debería hacer". "No es una cosa que le vayamos a pedir al Gobierno mañana por la mañana, hay que saber leer los momentos, las circunstancias y cuándo conviene", ha aclarado.

Aitor Esteban ha recordado que ahora existe "un número de policías excesivo, si cuenta a todas la FSE". Tras reclamar más voluntad en facilitar información a la Ertzaintza, ha asegurado de que están "hartos de que, desde instancias del Estado, se quiera vender que no es una Policía de segunda división". "Ahí sí nos vamos a enfrentar directamente", ha advertido.

Por último, se ha referido a la Ley de abusos policiales, para apuntar que espera que la reforma salga "casi por unanimidad" en el Parlamento Vasco y que no prospere el recurso presentado por el SUP en el TSJPV.