Esteban "aplaude el gesto" del Gobierno Sánchez de exhumar los restos de Franco y dice que "ya era hora"

Publicado 22/08/2018 10:48:35 CET

Asegura que tienen "total disposición" para que haya una "estabilidad gubernamental" y no se vaya a elecciones anticipadas

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ma mostrado su "alegría" porque el Gobierno de Pedro Sánchez haya afrontado el tema de la exhumación de los restos de Francisco Franco "con valentía" y ha "aplaudido este gesto" porque "ya era hora"

En una entrevista a Onda Vasca recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a la decisión del Gobierno central de aprobar este viernes por decreto ley la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

La dirigente jeltzale espera que "sea así" y cree que "ya era hora" porque, con la modificación que se hizo de la Ley de Memoria Histórica, lo podría haber llevado a cabo el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que tenía "una mayoría muy amplia" para ello. "Me alegro de que ahora el Gobierno de Sánchez afronte este tema con valentía y lo vaya a llevar adelante", ha añadido.

El portavoz del Grupo Vasco cree que, "sin duda", el Gobierno logrará la mayoría en el Congreso para Diputados, aunque se opusieran el PP y Ciudadanos.

Aitor Esteban ha indicado que el PP está en "una situación complicada" porque "no quiere", pero tampoco "puede decir a mucha de su gente que no" y, ante su argumento de que no se deben impulsar iniciativas que afecten a la convivencia y dividan, ha recordado que se está hablando de un dictador y de "un monumento ordenado por el dictador".

"Que esté en un lugar preferente el dictador, en ningún país democrático se aceptaría", ha afirmado el diputado jeltzale, que ha considerado "triste y preocupante" que "muchos entre las filas" del PP se consideran "herederos de eso". A su juicio, la "excusa" del PP es "muy mala".

En relación a la postura del PNV, ha asegurado que no van a tener "ninguna duda" en apoyar la exhumación y, tras insistir en que se podría haber hecho antes, ha indicado que "bienvenido sea en cualquier momento". Por ello, "aplaude el gesto", que le parece "correcto".