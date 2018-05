Esteban dice que el apoyo de PNV a la moción de censura responde a la demanda mayoritaria de la ciudadanía vasca

Publicado 31/05/2018 18:22:21 CET

Advierte de que sería "una irresponsabilidad" que los PGE no pasaran el trámite del Senado

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha anunciado ante el Pleno de la Cámara Baja el voto favorable de su partido a la moción de censura contra Mariano Rajoy porque "responde a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad".

No obstante, ha advertido al candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, que no abuse de la "prerrogativa" y el "privilegio" que le están concediendo, y ha asegurado que sería "una irresponsabilidad" que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no pasaran el trámite del Senado.

Esteban ha cargado contra el peso que ha recaído sobre el PNV con la moción de censura presentada por el PSOE, al ser decisivos los cinco votos de sus diputados, y ha explicado los motivos que les han llevado al voto a favor. Principalmente, ha aludido a la sentencia del 'caso Gürtel', que ha supuesto "un antes y un después" para la ciudadanía vasca, que mayoritariamente tiene una percepción "pésima" de la situación.

Además, ha añadido que su partido está seguro de que rechazar la moción tampoco aseguraba más estabilidad al Gobierno, porque se abriría escenario de sucesivas mociones de censura, anunciadas ya por otras formaciones como Podemos, y nuevas sentencias judiciales que incrementarían la inestabilidad política y la percepción negativa de los ciudadanos.

"¿El voto negativo traería más estabilidad al Gobierno, al país, a la Cámara?", ha preguntado el portavoz nacionalista, que se ha respondido a sí mismo que 'no'.

En cuanto al voto a favor de la moción, Esteban ha admitido que puede dar paso a otra situación también complicada. "No le arriendo la ganancia", le ha dicho a Pedro Sánchez, al que ha advertido las dificultades de tratar de buscar apoyos en Podemos y en Ciudadanos para sacar asuntos adelante y con un PP "enrabietado". Si el Congreso ya era "un hervidero", ahora se va a convertir "en un pim pam pum continuo", ha asegurado el portavoz jeltzale.

"NO ABUSE"

"Respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de responsabilidad votando 'sí'", ha apuntado, pero ha advertido a Sánchez: "No abuse de la prerrogativa y del privilegio que le estamos dando".

Además, ha reclamado al candidato a la presidencia del Gobierno que negocie con ellos, no sólo las propuestas que quiera aprobar, sino también la fecha de las elecciones, y que se plantee que el camino para trabajar con los nacionalistas es "dialogar e intentar encontrarse, reconocer que existe un problema nacional en algunos lugares de este Estado", no reformar el Código Penal para modificar el delito de rebelión.

PRESUPUESTOS

Aitor Esteban ha dejado claro también, en su intervención, que en medio de la incertidumbre que puede abrir esta moción de censura es "bueno" que el país cuente con unos Presupuestos Generales del Estado aprobados, aunque "disgusten" a una parte de los partidos políticos. Puesto que están todavía en el Senado, ha advertido contra cualquier tentación de que no salgan adelante en la Cámara Alta.

"Si no pasan el trámite del Senado, será una irresponsabilidad igual que de la que se acusa a otros. Vamos a ver qué sucede", ha dicho el portavoz del PNV.

El Gobierno del PP tiene la posibilidad de retirar el proyecto del Senado antes de caer, si definitivamente se aprueba mañana la moción de censura. Pero además, puesto que los 'populares' tienen mayoría absoluta en el Senado, pueden modificar las cuentas y retirar partidas e inversiones.

Cualquier modificación en aquella cámara puede ser corregida después por el Congreso, que tiene la capacidad de recuperar el texto que aprobó primero y envió al Senado. Sin embargo, esta posibilidad requerirá el voto de una nueva mayoría sin el PP, entre los partidos que apoyen esta moción de censura.