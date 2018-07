Etxaide hace un llamamiento a Confebask para que se comprometa a "erradicar el acoso sexual" en el trabajo

Actualizado 25/11/2011 13:13:07 CET

Reclama que las empresas negocien con los sindicatos protocolos que incluyan "medidas de prevención"

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha hecho un llamamiento a Confebask para que se comprometa a "erradicar" el acoso sexual en los centros de trabajo y ha reclamado que las empresas negocien con los sindicatos protocolos que incluyan medidas de prevención.

Etxaide ha realizado estas declaraciones en Bilbao, donde el sindicato se ha manifestado con motivo del Día Internacional en contra de la violencia sexista. El acto de protesta, que ha concluido ante la Inspección de Trabajo, ha congregado a alrededor de un centenar de personas y los asistentes portaban una pancarta en la que se podía leer "Stop al acoso sexual. Ekin alternatibari".

La dirigente de LAB ha recordado que se cumplen 300 años desde que en Bogotá se decidió celebrar todos los años el día contra la violencia a la mujeres, que es una realidad "totalmente instalada" y supone una "lacra social".

"30 años de declaraciones pública, de declaraciones institucionales y políticas no han sido capaces de generar una nueva realidad", ha añadido. En este sentido, ha indicado que esta realidad no se va a superar con "meras declaraciones institucionales".

Etxaide ha indicado que abordan este día con 20 movilizaciones y con la convicción de que, además de declaraciones, tienen que articularse "medidas, compromisos, decisiones y procesos concretos" que "erradiquen esta lacra".

En este sentido, ha apuntado que han recorrido más de 100 empresas, a las que han demandado que negocien con los sindicatos protocolos contra la violencia de género en el centro de trabajo, en los que se concreten medidas de prevención y otras para el momento en el que se "dan este tipo de realidades".

Por ello, ha emplazado a los empresarios para que implementen esos protocolos y, en concreto, ha hecho un llamamiento expreso a Confebask y las tres patronales territoriales para que, "como representantes de los intereses de los empresarios declaren que erradicar el acoso sexual es algo que les interesa y algo con lo que se van a comprometer".

Asimismo, ha reclamado a la Inspección de Trabajo para que haga un "seguimiento real de la implementación y cumplimiento" de esos protocolos. "Que se sancione de una vez y definitivamente porque es totalmente impune el acoso sexual en los centros de trabajo en la gran mayoría de los casos si no hay una posición activa por parte de quien lo sufre", ha concluido.

A su juicio, la Administración debe establecer un "reglamento" contra el acoso sexual porque ha habido "muchas" leyes de igualdad pero "normalmente no son vinculantes" y no van "con presupuestos que permitan hacer una implementación real". "Después de 30 años no podemos decir que se haya acabado la tendencia. Efectivamente, hay que hacer declaraciones, hay que tener un día para movilizarse, pero, sobre todo, esto se erradicará si se toman compromisos y medidas concretas", ha añadido.