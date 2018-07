FACUA denuncia a Last Tour por prohibir el acceso con comida y bebida al BBK Live

Publicado 03/07/2018 16:10:38 CET

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante Kontsumobide a Last Tour, la organizadora del festival de música Bilbao BBK Live, que se celebra los días 12,13 y 14 de julio en la ciudad vasca, por prohibir el acceso al recinto con alimentos o bebida adquiridos en el exterior.

Según ha informado FACUA, en la sección 'información general' de su web, el festival incluye una serie de directrices a seguir por los usuarios que acudan a sus instalaciones. Entre ellas, la prohibición de acceder con "alimentos y bebidas de fuera".

La asociación recuerda que "el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera que no permitir la entrada con comida y bebida de fuera es una cláusula abusiva según el artículo 82.1, que establece como tales todas aquellas prácticas que causen un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

FACUA también señala que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sobre la prohibición de entrar a los cines con comida y bebida, recoge que "resulta irrazonable entender la limitación de la capacidad de elección del consumidor" y que "si se limita la posibilidad acceder a la sala en función de la procedencia de los productos y sólo se pueden consumir los adquiridos en su interior, resulta que de manera indirecta se está imponiendo que utilice servicios que en principio no ha solicitado pero que se ve forzado a pedir a la propia empresa".

De igual forma, destacar que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) publicó en 2016 un informe, también relacionado con la prohibición en cines, en el que concluía que existía una "cláusula abusiva", ya que el consumidor "se ve privado de la prestación principal, de forma injustificada, habiendo abonado la entrada, en base a una limitación impuesta unilateralmente respecto a un servicio accesorio que no ha solicitado, y teniendo en cuenta que la actividad básica de la empresa no es la venta y distribución de comida y bebida".

La asociación, por tanto, entiende que "resulta abusivo prohibir el acceso a las instalaciones del festival con alimentos que procedan del exterior, ya que sí permite el consumo de aquellos que hayan sido adquiridos dentro del recinto". Según explica, "sólo tendría sentido esta medida en el caso de establecimientos cuya actividad principal fuera la venta de este tipo de productos, como un restaurante".

Por ello, FACUA solicita a los usuarios que acudan a éste o a cualquier otro evento de este tipo, como determinados cines o parques de atracciones, en los que se establezca dicha prohibición que se lo comuniquen a la asociación para formular las oportunas denuncias contra las empresas responsables de las mismas.

La asociación también recuerda que esta es la segunda ocasión en la que interpone una denuncia contra Last Tour por condiciones abusivas en el festival BBK Live. En 2016, se dirigió a Kontsumobide por la negativa de devolver a los usuarios el dinero que no habían gastado en sus pulseras "cashless", si no superaba una determinada cantidad.