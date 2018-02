La falta de PGE 2018 retrasa una inversión 'de interés general del Estado' de 27 millones en la EDAR de Galindo

Publicado 10/02/2018 9:59:39 CET

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dice que la reforma de todo el tratamiento primario de Galindo empieza a cobrar "relativa urgencia"

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 retrasa la aprobación de una partida de 27 millones de euros para la reforma de todo el tratamiento primario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Galindo, proyecto declarado de interés general del Estado, por lo que éste debería hacerse cargo de su coste. En caso de que el Gobierno del PP no saque adelante sus Cuentas y haya prórroga presupuestaria, esta inversión no podrá iniciarse este año.

En declaraciones a Europa Press, el gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Pedro Barreiro, ha afirmado que se trata de una obra que "no se puede estar demorando en el tiempo excesivamente, porque ha pasado ya mucho tiempo desde que planificó y no se ha ejecutado". "No es algo urgentísimamente para hacerlo mañana, pero empezamos a estar en una situación de relativa urgencia", ha advertido.

Las obras de la remodelación de la decantación primaria de la EDAR de Galindo tendrían una duración de tres años, por lo que Barreiro ha manifestado que estarían "muy felices" de llegar a un acuerdo para que este proyecto se pudiera licitar "incluso en este mismo ejercicio" y que se pudieran ejecutar las obras el próximo año.

Los responsables de la entidad de aguas mantienen contactos periódicos con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Magrama) y con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para ver si consiguen, entre todos, que la obra pueda hacerse.

FALTA DE DINERO

"Es una obra de interés general del Estado, por lo que a quien corresponde ejecutarla es a la administración general del Estado. Seguimos preguntando, como muchas de las obras de este tipo que, ante las dificultades y la falta de dinero para hacer inversiones, se han ido quedando así, esperando", ha manifestado.

Desde el Consorcio de Aguas de Bizkaia creen que es "pronto" para pensar en alternativas a la reforma de todo el tratamiento primario de Galindo y la "única alternativa" que barajan es que, al ser una obra de interés general del Estado, que la ejecute.

"Como no hay Presupuestos Generales del Estado, estamos a la espera, a ver por dónde va la situación para volver a insistir con lo nuestro. En este momento, al no haber Proyecto de Presupuestos Generales del Estado y funcionar con estos prorrogados, no tendría cabida ni ésta ni otras muchas obras", ha lamentado.

PROYECTO

El objeto de la remodelación de la decantación primaria de la EDAR de Galindo es cubrir los decantadores primarios para evitar el impacto a la vista de la lámina de agua residual y del olor que emana de los mismos. Por otro lado, pretende ampliar la capacidad de tratamiento para mejorar las condiciones de vertido del agua decantada en las situaciones de lluvia, en las que se sobrepasa la capacidad de tratamiento biológico.

Adicionalmente, el hecho de implantar sistemas de tratamiento de mayor rendimiento permitirá reducir la superficie ocupada por los mismos, lo cual supondrá la liberación de suelo actualmente ocupado, permitiendo descongestionar la planta. Finalmente, la contaminación vertida en tiempo de lluvia se reduciría de forma notable por la mejora en el rendimiento de la decantación primaria avanzada.