Fernando Díez dice que el cine está "en un momento muy delicado" y cree que el método de exhibición "tiene que cambiar"

Actualizado 26/01/2015 12:50:27 CET

Zinegoak 2015 ofrece hasta el 2 de febrero 94 películas y tres obras escénicas de 28 países

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El productor y fotógrafo bilbaíno Fernando Díez, que recibirá el Premio Honorífico Especial Zinegoak 2015, ha afirmado que el cine "está en un momento muy delicado, aunque las cifras han sido aparentemente positivas este año", y ha considerado que el método de exhibición "tiene que cambiar".

El director del festival, Pau Guillén, acompañado de Fernando Díez, han ofrecido este lunes una rueda de prensa en el Teatro Arriaga de Bilbao, con motivo del inicio del décimosegundo Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gaylesbotrans, Zinegoak 2015, que arranca este lunes y ofrecerá 94 películas y tres obras escénicas de 28 países hasta el 2 de febrero.

Gerente de Bitar New Media, S.L., Díez empezó en el mundo del cine participando en 2008 en el largometraje de animación gamberra 'La crisis carnívora', de Pedro Rivero. En 2009 participó como productor asociado de la "multipremiada" 'Ander', de Roberto Castón, y con esta película es cuando empezó a interesarse por el cine de temática LGTB.

Entre 2010 y 2013 se embarcó en dos proyectos de los que es productor mayoritario: la película vasco-cubana 'Vestido de Novia', de Marilyn Soraya, que se estrenó mundialmente en el Festival de La Habana de 2014, y la película vasco-catalana 'Los tontos y los estúpidos', de Roberto Castón, estrenada mundialmente en el Festival de San Sebastián de 2014.

Además, participa como productor asociado en 'A escondidas', de Mikel Rueda, (estrenada mundialmente en el Festival de Cine Español de Málaga de 2014). Las tres se podrán ver en Zinegoak 2015.

De este modo, Fernando Díez se ha convertido en el primer productor europeo que produce tres películas de temática LGTB en un mismo año, por lo que Zinegoak "no podía pasar por alto este dato y era obligado concederle un premio Honorífico Especial", ha dicho Guillén, quien ha asegurado que es "complicado encontrar profesional que en Euskadi, e incluso a nivel estatal, tuvieran esta capacidad de producción o al menos de presentación en una sola temporada".

"Nos apetecía destacar la labor de un profesional que se dedica al trabajo del cine LGTB, que es el cine que el festival muestra, y, además es un profesional bilbaíno que lleva muchos años trabajando", ha destacado.

Fernando Díez ha reconocido estar "muy abrumado" por este premio. "Que me den un premio por el trabajo realizado está muy bien, que me lo den en Bilbao, en mi casa, me encanta, y que me lo den unos amigos me emociona mucho y es muy especial", ha asegurado.

Según ha dicho, es "un auténtico lujo tener un festival que trae películas de todas las esquinas del mundo, películas especiales que van a tener muy difícil distribución, y que nos las acercan y nos dan la posibilidad de ver cine distinto, que no tendríamos oportunidad sin estos festivales, que son festivales pequeños pero que movilizan mucha gente y mucha pasión".

Díez se ha definido como un "muy mal productor, porque me gusta demasiado el cine" y, en ese sentido, Pau Guillén ha destacado de él que "donde ve un proyecto que le guste, va a por ello, más allá que vea que pueda tener una recuperación económica, no piensa directamente en cuánto va a ganar".

Tras afirmar que estaría "superencantado de hacer cine comercial, pero es muy difícil", Díez ha dicho que el problema del cine es que "hay muy buenos autores, muy buenas ideas, no hay dinero para la producción y, además, la distribución no pasa por su mejor momento". A su juicio, "el método de exhibición tiene que cambiar, cada vez hay menos cines y es muy complicado monetizar un proyecto con el público".

"Es muy difícil que películas distintas lleguen, y cada vez va haber menos cine de autor, intimista o de sensaciones, y nos va a quedar el cine de grandes presupuestos muy concreto", ha lamentado, para afirmar que hacer cine "no es una inversión, es una desinversión, por lo que yo soy un estupendo desinversor".

Díez ha señalado que el cine es una industria que "genera más dinero del que recibe del Estado" y es "una muy buen imagen de marca y sirve para muchas más cosas, entre ellas de elemento turístico".

Por otro lado, ha afirmado que el cine "está en un momento muy delicado, aunque las cifras han sido aparentemente positivas este año, y hay un tipo de películas que es difícil que se hagan y va a desaparecer mucho tipo de cine", mientras que en otros países "con problemas económicos más graves, como en Sudamérica, el cine está viviendo una nueva era".

FESTIVAL

El festival se iniciará esta noche con la gala de inauguración en el Arriaga y concluirá el 2 de febrero con la proyección del Palmarés. La gala de clausura se desarrollará el 1 de febrero en la sala BBK, donde se entregará el premio honorífico a Fernando Díez, mientras que en la de inauguración de esta noche se hará entrega del Premio Honorífico del festival al escritor y director de cine, Miguel Albaladejo.

Con un presupuesto de alrededor de 73.000 euros, el festival incrementa considerablemente la presencia del euskara con tres ciclos completos de cortometrajes a competición. Así, cerca del 50% de la programación de cortometrajes de ficción, podrán verse en versión original subtitulados al euskera.

El número de espacios de proyección y eventos también crece hasta once y a las salas habituales (Bilborock, Golem Alhóndiga, La Fundición, Fnac, Teatro Arriaga, Cineclub FAS, BilbaoArte y Sala BBK) se le suman La Karpinteria de Histeria, Expogela y Charada.

El programa Off Zinegoak contará por primera vez con tres largometrajes. Además, el festival incluirá en +Off, tres actividades creadas en torno al festival: la exposición "Paraísos Artificiales" en Charada, comisariada por Carlos Copertone, la exposición Zinegoak en imágenes en la Expogela de BilbaoHistoriko y la fiesta "Wannabe Priscilla y la proyección de cortos trash de Lola Rock'n rolla" en el bar Modesto.

En total el Festival contará con tres obras escénicas; 25 largometrajes de ficción (13 de ellos a competición); siete largometrajes documentales; 36 cortometrajes de ficción; 12 cortometrajes documentales y 14 obras experimentales (3 largometrajes y 11 cortometrajes), lo que hace un total de 97 obras de 28 países diferentes de los cinco continentes, de las que nueve son obras vascas.