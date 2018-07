Fleet Foxes presentan su último trabajo en el Kursaal de San Sebastián

Publicado 05/07/2018 15:17:08 CET

SAN SEBASTIÁN, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo estadounidense Fleet Foxes presentará este martes en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián su tercer álbum, 'Crack-Up', un trabajo que llega seis años después de 'Helplessness Blues' y transcurrida una década desde que debutaran con su primer disco, 'Fleet Foxes'.

Según ha informado Kursaal Eszena, el nuevo álbum contiene once canciones firmadas por Robin Pecknold. Una de las más valoradas por la crítica hasta el momento ha sido 'Third of May', "una épica obra de casi nueve minutos de duración impulsada por un piano, una guitarra eléctrica de doce cuerdas, cuarteto de cuerda y las brillantes armonías del grupo".

'Crack-Up' ha sido coproducido por el propio Pecknold y por Skyler Skjelset, amigos desde la infancia, miembros originales de la banda y colaboradores desde tiempo, a quienes se suman en esta gira Casey Wescott, Christian Wargo y Morgan Henderson. Todos los miembros de la banda de indie-folk formada en Seattle son multi-instrumentistas y aportan también sus voces a las canciones. El concierto será a las 20.00 horas y las entradas cuestan 29 euros. Habrá 'Hora Joven'.