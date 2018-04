El GIC confirma que ETA se disolverá el primer fin de semana de mayo y asegura que la declaración "va a ser muy clara"

Actualizado 19/04/2018 9:07:00 CET

BILBAO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC), Alberto Spectorovsky, ha confirmado que ETA se disolverá el primer fin de semana de mayo, "si no hay un imprevisto de último momento". "La declaración de que ETA ya no estará más va a ser muy clara. No a quedarle duda a nadie", ha asegurado

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Spectorovsky ha afirmado que la disolución se escenificará en el País Vasco francés y se realizará con "cierta cobertura internacional". A su juicio, "va a ser un día especial para todos" y lo que hay que tener en cuenta es que la banda "se termina".

