Gipuzkoa contribuye a la educación de mujeres adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva en Tanzania

Publicado 16/09/2018 10:05:34 CET

Busca empoderar a las adolescentes para que luchen contra prácticas que se opongan a los derechos humanos, reproductivos y de género

SAN SEBASTIÁN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa ha subvencionado con 20.000 euros el proyecto "Msichana Amka" (Chicas Despertad), por el que se ofrecerá información y educación a mujeres adolescentes y su entorno en materia de salud sexual y reproductiva, como medio para contribuir a la reducción de la violencia de género en los distritos de Ilemela y Nyamagana, en la región de Mwanza (Tanzania).

Según han informado a Europa Press desde la Fundación Derandein, responsable del proyecto, la iniciativa educativa se llevará a cabo en colaboración con la ONG local Enhancing acccess to health for poverty reduction in Tanzania (EAHP Tanzania).

El objetivo principal del proyecto es empoderar social y económicamente a las adolescentes para que sean capaces de protegerse en contra de la discriminación y las prácticas que se opongan a los derechos humanos, reproductivos y de género.

De esta manera, se busca que estas chicas se impliquen activamente en actividades de salud reproductiva y productiva, que les ayuden a tener una mejor salud y bienestar social, gracias a la información de las diferentes opciones con las que cuentan. Un total de 60 chicas con edades comprendidas entre los 10 y los 24 años serán beneficiarias de este proyecto.

EMBARAZOS ADOLESCENTES

Según han explicado desde Derandein, el analfabetismo alcanza en las zonas rurales de Tanzania el 82% y los matrimonios con menores y los embarazos de las adolescentes se encuentra todavía en niveles altos. En concreto, una de cada seis chicas de entre 15 y 19 años está casada.

Debido a que son madres adolescentes, la mortalidad de natalidad es del 41 por 1.000 de nacimientos vivos, comparado con el 25 por 1.000 cuando la madre es mayor (20-29 años). La alta fertilidad de las adolescentes contribuye a un rápido crecimiento de la población, lo que incrementa la presión en los presupuestos del gobierno y en el lento desarrollo del país.

Los porcentajes de las jóvenes con partos es mayor en la zona rural (32%) que en la ciudad (19%). La región de Mwanza se encuentra en un 28%.

En respuesta a este escenario, la ONG local EAHP Tanzania va a crear una metodología de enseñanza participativa para crear conciencia en los derechos humanos, derechos de las jóvenes a educación universal, servicios de calidad de salud reproductiva tanto de las escolarizadas como las de fuera de las escuelas.

Otros mensajes incluirán crecimiento y desarrollo, conciencia de la fertilidad, habilidades para planificar el futuro y servicios de prevención de VIH. Los equipos de dirección del Consejo de Salud estarán sensibilizados para integrar los servicios de salud sexual reproductiva tanto dentro como fuera de las escuelas.

Estas acciones necesitan de una estrecha colaboración con las asociaciones de padres, profesores, los líderes locales, el sistemas de salud de la comunidad y los interesados en todos los niveles.

"Invertir en las tanzanas jóvenes en la segunda década de sus vidas es la manera más efectiva de consolidar los importantes objetivos que Tanzania busca, especialmente en la reducción de la mortalidad infantil y en el aumento la escolarización", han destacado fuentes de Derandein.

En este sentido, han apuntado que invertir en adolescentes "acelerará la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la discriminación de género, y contribuirá a reducir la mortalidad maternal, así como el HIV y el SIDA". "Construir habilidades y crear trabajo para las jóvenes, especialmente las de las comunidades rurales pobres, puede ayudar a salvar una generación de la pobreza", han aseverado.

Mediante este proyecto subvencionado por la Diputación guipuzcoana se busca mejorar el conocimiento, la actitud y las prácticas de al menos 60 las niñas sobre el género, los derechos humanos y la salud y los derechos reproductivos sexuales; crear una red por el acceso de las niñas a las aptitudes profesionales y los servicios sociales; y formar un foro de redes y defensa que promueva el bienestar de las niñas y sus derechos reproductivos y humanos.