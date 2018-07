Jorge Sendagorta Cudós, nuevo director general del área de Ingeniería y Construcción del grupo SENER

Publicado 05/07/2018 18:50:51 CET

BILBAO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de ingeniería y tecnología SENER ha puesto al frente del área de Ingeniería y Construcción a Jorge Sendagorta Cudós, quien, hasta la fecha, ocupaba el puesto de Country Manager de la oficina de SENER en México.

El área de Ingeniería y Construcción de la que se hace cargo Jorge Sendagorta Cudós agrupa las actividades de SENER en tres Unidades de Negocio: Infraestructuras y Transporte; Renovables, Power, Oil & Gas; y Naval, según ha informado el grupo en un comunicado.

Cuenta con oficinas en Argelia, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Marruecos, México, Portugal, Reino Unido y Sudáfrica.

Jorge Sendagorta Cudós se incorporó a SENER en octubre de 2012, dentro del sector de la energía. Fue director de proyecto adjunto en la planta de biomasa para ENCE en Mérida (España). Posteriormente fue director de proyecto de la terminal de gas natural licuado del puerto de Zeebrugge (Bélgica).

En 2015, fue nombrado Country Manager de SENER en México, una de las principales oficinas del grupo SENER en el área de Ingeniería y Construcción, con cerca de 500 profesionales.

Durante su estancia en México, SENER ha acometido grandes proyectos como el tren interurbano Ciudad de México - Toluca, la línea 3 del metro de Guadalajara, las centrales de ciclo combinado Empalme I y Agua Prieta II, dos plantas de cogeneración para CYDSA, el proyecto TG-8 Madero en la refinería Francisco I Madero y la planta de cogeneración de Afranrent para Cryoinfra, entre otros.

Antes de su llegada a SENER, desarrolló su carrera profesional en Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), como director de compras y subcontratos de las centrales solares termoeléctricas Guzmán y Villena, y como director de proyecto de esta última.

Previamente, estuvo en General Electric involucrado en los proyectos de Lexan y Ultem en Cartagena (España) y en Bergen Op Zoom (Holanda).

Jorge Sendagorta Cudós es ingeniero superior industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI (Madrid, España), con especialidad en Ingeniería Mecánica.

Ha cursado un máster en Ingeniería Mecánica (Master of Science in Mechanical Engineering) por la Universidad de California (Berkeley, California, EE UU). Cuenta también con un máster en Administración de Empresas (Executive Master in Business Administration, EMBA) por la escuela de negocios IESE Business School de Madrid (España).