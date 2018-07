José María Guibert, nombrado nuevo rector de la Universidad de Deusto

Actualizado 02/05/2013 18:36:00 CET

SAN SEBASTIÁN, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Canciller de la Universidad y Superior General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, con la aprobación de la Congregación para la Educación Católica, a propuesta del Consejo de Gobierno, ha nombrado rector de la Universidad de Deusto José María Guibert Ucín.

Guibert, catedrático de la Facultad de Ingeniería, sustituye a Jaime Oraá, el cual finaliza su tercer y último mandato. Éste ha sido nombrado presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Compañía (UNIJES). La fecha de la toma de posesión del nuevo Rector se anunciará próximamente.

El profesor Guibert nació en Azpeitia (Gipuzkoa) en 1962. Catedrático de la Facultad de Ingeniería y director del Departamento de Tecnologías Industriales, es, asimismo, director del Centro de Ética Aplicada. Miembro de la Compañía de Jesús desde 1982, fue ordenado sacerdote en 1993.

El nuevo rector de Deusto es doctor en Ingeniería Industrial (1996) por la UPV/EHU, Master in Business Administration in Higher Education Management (2010) por el Institute of Education, University of London, Ingeniero Industrial (1989) por la Universidad de Navarra, licenciado en Teología (1994) por la Jesuit School of Theology at Berkeley y en Estudios Eclesiásticos (1992) por la Universidad de Deusto.

Además, es autor de numerosas publicaciones en el área de ingeniería, responsabilidad social empresarial, liderazgo, y en el de la ética profesional. En la Universidad de Deusto ha desempeñado otros cargos como son vicerrector para el Campus de San Sebastián (2003-2008), delegado del Rector para el Desarrollo de la Misión (2003-2007) y miembro del Patronato de la Fundación Deusto (2004-2008).