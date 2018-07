López cree que el fallo no es "el más acertado" porque la prisión atenuada no supone "ceder a un chantaje"

Actualizado 26/01/2007 11:42:44 CET

Advierte de que la muerte del preso será "utilizada descaradamente" por la izquierda abertzale, que le hará "mártir de la causa"

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, aseguró hoy que el rechazo de la Audiencia Nacional a que el preso de ETA Iñaki De Juana cumpla la pena en su domicilio "no es la más acertada" porque la prisión atenuada no suponía hacer "ninguna dejación ni cesión a un chantaje", sino ofrecer unas condiciones de prisión "que podrían evitar una muerte".

En declaraciones a Antena Tres, recogidas por Europa Press, se preguntó qué ocurrirá si el Tribunal Supremo reconoce, finalmente, que no hubo delito por parte del recluso al escribir dos artículos y éste se encuentra ya fallecido. En todo caso, advirtió de que la izquierda abertzale utilizará "descaradamnete" una posible muerte de De Juana, a quien presentarán "como un mártir de la causa". Tras aclarar que "acata" la decisión adoptada ayer por la Audiencia Nacional, el líder de los socialistas vascos, precisó que, "ateniéndose a los hechos", no resulta "la más acertada". Según argumentó, al margen de que "guste más o menos" De Juana ha cumplido ya su condena por los asesinatos cometo y, en la actualidad, se encuentra en prisión preventiva, con una senetncia que "no es firme" por dos artículospublicados en el Diario Gara.

"Tras mas de 75 días en huelga de hambre, su vida corre grave peligro y hay una medida, que es la prisión atenuada, que no es dejarlo en libertad, que es prisión, que no supone ninguna dejación de la firmeza del Estado ed derecho frente a un presos, que hubiera podido, posiblemente, salvar esa vida que hoy está en peligro", dijo.

Tras defender que España es "un Estado de Derecho que no busca la venganza", sino "la justicia", y que debe "preservar la vida de sus reclusos porque es su responsabilidad", señaló que la prisión atenuada "habría sido la más acertada, en este caso".

Löpez recordó que la condena por la publicación de los artículos le pareció, en su día, "desporporcionada", que muchos juristas consideran que no existió delito y que su sentencia actual "es no firme".

"¿Qué pasa si la sentencia firme es absolutoria o es menor del tiempo que ya ha cumplido por esos dos artículos?. Creo que el Estado, sin hacer dejación de lo que es la firmeza y la responsabilidad podía haber adoptado esa otra decisión, que no es dejarlo en libertad, y haber tenido la libertad de salvar esa vida", insistió.

"MÁRTIR PARA ETA"

En opinión del dirigente del PSE, no es la posible utilización de la figura de De Juana "lo que tiene que motivar la decisión de la Justicia", si bien, advirtió de que, si el recluso fallece "lo van a utilizar descaradamente en el País Vasco como un mártir de la causa de la izquierda abertzale".

La utilización, además, se realizará pese a que "todos" habían entendido que De Juana "estaba fuera de la órbita" de ETA. "Pero la utilización va a ser absoluta, como hemos visto en los previos. Las calles del País Vasco están llenas hoy de carteles, no sólo pidiendo la libertad, sino acusando al PSOE de fascista y aniquilador", agregó.

CRÍTICAS AL PP

El secretario general del PSE-EE se refirió, por otra parte, a las declaraciones del líder del PP Mariano Rajoy, tras conocer la decisión judicial. Para López, Rajoy "vuelve a basar su posición política en una mentira" cuando afirma que la determinación de los jueces "desautoriza" al Gobierno.

"Creo que no hace falta recordarle, porque lo sabrá perfectamente, que no fue ni la Fiscalía, ni el Gobierno de España, ni ningún diriegente político, el que pidió que se adoptara esa medida de la prisión atenuada. Fueron los propios jueces que le juzgaron por esos artículos, quienes, a la vista del informe médico, decidieron adoptar una decisión", indicó.

Por tanto, en su opinión, "la única responsabilidad" corresponde a "los propios jueces" y no existe desautorización "ni del fiscal, ni del Gobierno, ni de ningún dirigente político". "Vuelve a utilizar la mentira para manifestar su posición política, lo que me parece una irresponabilidad", agregó.

Preguntado si cree que los jueces han recibido presiones para dictar este fallo, respondió que, "como no me parecía bien la crítica del PP antes de adoptar la decisión, sobre que el Gobierno estaba presionando a los jueces para adoptar la decisión contraria, tampoco diré que el PP ha presionado a los jueces para adoptar la que ha adoptado ahora, porque entraríamos en un juego muy peligroso".

"No me gusta, en absoluto, que se intente politizar la justicia, influir desde la política en un poder que tiene que funcionar con absoluta independencia y en base sólo a lo que es justo y es la Ley", concluyó.