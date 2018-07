Jubilados de Bizkaia no ven problema en que Euskadi gestione el pago de pensiones sin "meter la mano" en la caja única

Publicado 09/07/2018 13:44:47 CET

Animan a participar en la gran movilización del 20 de agosto, coincidiendo con el primer lunes de Aste Nagusia en Bilbao

BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Pensionistas y Jubilados de Bizkaia no ve problema en que el Gobierno Vasco se encargue de la "gestión administrativa" del pago de las pensiones, pero "sin meter la mano" en la caja única de la Seguridad Social.

Cientos de pensionistas y jubilados, menos que en anteriores convocatorias, se han concentrado un lunes más ante el Ayuntamiento de Bilbao para defender su plataforma de reivindicaciones, entre las que se encuentran una pensión mínima de 1.080 euros, y la eliminación del factor de sostenibilidad.

El presidente de la asociación de jubilados de Bilbao, José Antonio Perera, ha señalado que, como siempre ocurre cuando hay un cambio de Gobierno en España, el Ejecutivo vasco "ha vuelto a reclamar las competencias en materia de Seguridad Social, donde van incluidas las pensiones". "¿Nos tenemos que alegrar o preocuparnos?", se ha preguntado, para indicar que, "si de lo que se trata es de una mera gestión administrativa, es decir de papeleo, de que el Gobierno Vasco cobra las cotizaciones de los activos y se encarga de pagar las pensiones sin tocar la caja única ningún problema".

"Otra cosa, ha advertido, es que "se quiera meter la mano en la caja única, otra cosa es que somos nueve millones de pensionistas y la unidad hace la fuerza y se nos pretenda aislar a medio millón en Euskadi". Además, ha censurado la política del Gobierno Vasco que pasa por "imponer las pensiones privadas, que son el mayor problema para las pensiones públicas".

Así mismo, ha denunciado que el Gobierno Vasco, "desde Urkullu hasta el resto de dirigentes del PNV, han dicho que están en contra de los 1.080 euros de pensión mínima", algo "extremadamente grave". "Gobierne quien gobierne, negocie quien negocie, las pensiones se defienden", ha demandado.

Por su parte, Andrea Uña, representante de la plataforma de pensionistas, ha advertido de que los pensionistas y jubilados no van a aceptar "las migajas ni parches" que suponen el incremento del 1,6%, "descontando el 0,25%", que "nos dicen que nos van a subir" para 2018 y 2019, porque "para 2020 volveremos a estar en el 0,25% si nosotros no lo impedimos". Por ello, ha instando a seguir con las concentraciones de los lunes porque "en los últimos seis años hemos perdido el 11% del poder adquisitivo, hemos pagado para tener nuestras pensiones y no vamos a dejar de estar en la calle hasta conseguirlo".

Por otro lado, Jon Fano, también representante el movimiento de Pensionistas y Jubilados de Bizkaia, ha dicho que los políticos "han empezado a coger vacaciones, lo que demuestra lo poco que les importan nuestras demandas" y significa que, "seguramente no habrá ningún movimiento dentro del marco del Pacto de Toledo hasta septiembre, ni tampoco en lo que hace referencia a las responsabilidades del Gobierno Vasco en relación a la RGI".

"Vamos a seguir movilizándonos, en cantidad de pueblos aprovechando las fiestas, ante las playas, en Bilbao, para dar a conocer nuestras reivindicaciones. Mientras haya gente significativa que acuda a las manifestaciones las mantendremos", ha dicho, para recordar que el 20 de agosto, primer lunes de Aste Nagusia en Bilbao, habrá "una gran movilización".