López pide "hechos" a Otegi y dice que "no hay circunstancias" para reunirse otra vez porque "no ha demostrado nada"

Actualizado 26/12/2009 15:35:45 CET

Ve a ETA en el momento de "mayor debilidad" y pide "más unidad" para "deslegitimar cualquier falso argumento de recurso a la violencia"

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Patxi López, emplazó hoy al ex dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, a pasar "de las palabras a los hechos" porque hasta ahora, siempre "se ha sometido a los dictados" de ETA y afirmó que, ahora, "no se da ninguna circunstancia" para que el propio López o cualquier dirigente democrático se reúna con él porque "no nos ha demostrado nada".

En una entrevista a la Sexta, recogida por Europa Press, López abogó por "deslegitimar y rechazar cualquier idea, cualquier falso argumento en el que quieren basar esta gente --del entorno de ETA-- el recurso a la violencia", para lo que es necesario "todavía más unidad de la que tenemos y estar más convencidos de que esto es lo que nos toca hacer".

En este sentido, aseguró que todos los movimientos que parece que se están produciendo en el mundo del abertzalismo radical "sólo nos importarán en el momento en el que pasen de las palabras a los hechos".

López manifestó que, en "demasiadas ocasiones", se ha hablado de palabras para "acudir a la política", pero "nunca hemos tenido los hechos definitivos que supusieran la ruptura de ese mundo". "Del mundo que, en teoría, quiere hacer política con el mundo que ejerce la violencia. Ese será el momento fundamental", señaló.

El lehendakari indicó que quiere que definitivamente en la izquierda abertzale se "dé ese paso" de "desmarcarse definitivamente, de desmarcarse verbalmente con los hechos".

Respecto a este asunto, recordó que "es lo que esperamos todos" después de que "en demasiadas ocasiones" se han escuchado "palabras que nos han llevado a frustraciones permanentes".

En este sentido, subrayó que "ahora lo que esperamos todos son hechos: que definitivamente rompan amarras con el mundo de la violencia y entonces conseguiremos definitivamente la paz".

OTEGI

Preguntado por la postura concreta del ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, indicó sobre sus afirmaciones de que 'quien trabaja del lado de la violencia trabaja para el enemigo' que al dirigente de la izquierda abertzale "le hemos oído hablar en demasiadas ocasiones de solución política, hablar de que es hora de dejar al margen la violencia para ir a otro escenario".

López señaló que "cada vez que --Otegi-- ha tenido oportunidad de demostrar que creía y que iba a lanzar un órdago de verdad con esto, se ha sometido a los dictados de la banda terrorista". "Y por lo tanto, más que tener esperanza en esas palabras, lo que esperamos es que las haga realidad definitivamente", agregó.

El lehendakari también explicó que no se volvería a reunirse con Otegi como hizo durante el último proceso de paz, porque "cada cosa tiene su tiempo y su momento".

"En aquel momento todos pensábamos que era el momento histórico para acabar definitivamente con la violencia y que ese momento necesitaba de gestos y de pasos audaces y arriesgados que nos llevaran a ese final definitivo. Y no fue así porque volvieron a frustrar esas expectativas y esas esperanzas del conjunto de la sociedad vasca y española. Ahora no se da ninguna circunstancia para que yo, o cualquier dirigente democrático se reúna con quien todavía no nos ha demostrado nada", subrayó.

FINAL DE ETA

Preguntado por los hechos que le hacen pensar que este es el momento final de ETA, López indicó que se están produciendo varias cuestiones "a la vez". En concreto, citó la eficacia policial, la contundencia de la Justicia, la colaboración internacional y la conciencia de la sociedad sobre la necesidad de "deslegitimar permanentemente a ese mundo".

En este sentido, afirmó que a ese mundo no hay que darle "ningún espacio, ni público, ni privado para el proselitismo y la propaganda del terror".

"Todo esto está haciendo que confluya bien en esas cosas que oímos a diario de que hay gente de ese mundo que se va desmarcando de la violencia", agregó.

López afirmó que todo el mundo coincide en que ETA está probablemente "en uno de los momentos de mayor debilidad de su historia", lo que no quiere decir que haya perdido totalmente la capacidad de cometer atentados y "causar mucho daño y dolor". "Hay quien dice que, efectivamente, los últimos momentos son los peores", agregó.

El lehendakari indicó que es una banda armada "muy acosada" por los distintos cuerpos policiales, por la Justicia y por el "mayor rechazo social que ha tenido nunca en su historia". A su juicio, eso "puede hacer definitivo lo que está pasando ahora".

López cree que la eficacia policial ha hecho que esté en ese momento de "mayor debilidad" y añadió que, además del "cerco" a su actividad violenta, también se ha dado un "un cerco a quienes querían propagar sus falsas ideas o sus falsos argumentos para recurrir a la violencia".

El lehendakari, que indicó que siempre se ha especulado sobre posibles divisiones dentro de la banda, indicó que "más que divisiones", lo que importa es que "definitivamente desparezca".

DESLEGITIMACIÓN

López también explicó que no se puede "permitir en democracia que los espacios públicos, que nuestras plazas, que nuestras calles sean escaparates para la propaganda del terror, de la violencia y de los asesinos", es decir, "de quienes matando a ciudadanos que piensan diferente, algunos quieren convertirse en héroes salva patrias cuando no son más que asesinos".

Por este motivo, recordó que desde el Gobierno vasco se ha sido "muy contundente" para impedir esos espacios de "proselitismo del terror y también para transmitir valores democráticos a la ciudadanía vasca".

"Era insoportable que una víctima del terrorismo pasara por una calle de su pueblo y viera la fotografía del asesino de su marido o de su padre. Nosotros hemos querido ser muy contundentes para impedir absolutamente todo esto y lo seguiremos siendo", agregó.

López indicó que los representantes políticos deben quitar los carteles y fotografías de miembros de ETA, pero también "deslegitimar y rechazar cualquier idea, cualquier falso argumento en el que quieren basar esta gente el recurso a la violencia", para lo que es necesario "todavía más unidad de la que tenemos y estar más convencidos de que esto es lo que nos toca hacer".

Sobre un hipotético nuevo atentado de ETA, el lehendakari advirtió al mundo que apoya a la banda terrorista de que "ya no estamos dispuestos a mirar a otra parte", por lo que "lo único que van a conseguir es que les persigamos, les detengamos y que los llevemos ante la justicia para que acaben en la cárcel, porque en este país no hay ni una sola idea que se tenga que defender mediante la violencia".

"A mí me molesta mucho cuando algunos, incluso de partidos democráticos, dicen que en Euskadi, en España, se persiguen ideas porque no es verdad. No hay ni una sola idea perseguida, ni ilegalizada en este país", agregó.

El lehendakari incidió en que "lo que se persigue en este país y lo vamos a hacer con toda la contundencia del mundo es quien para defender estas ideas utiliza la violencia porque eso no es soportable en democracia".

Por otro lado, preguntado por la actuación del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que su labor política es "una combinación de eficiencia y cercanía", es decir, "un gran valor".