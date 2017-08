Maroto dice que CUP y Sortu buscan, con los ataques al turismo, la "excusa" para provocar "la agitación" en las calles

Actualizado 12/08/2017 11:02:37 CET

Asegura que estos "salvadores de la patria" luchan "contra su propio pueblo" y hacen "un flaco favor" a los trabajadores con su "turismofobia"

BILBAO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha afirmado que la CUP y Sortu buscan, con los ataques al turismo, la "excusa" para provocar "la agitación" en las calles. Tras señalar que los que se llaman a sí mismos "salvadores de la patria" luchan "contra su propio pueblo" con sus actos de "turismofobia", ha destacado que hacen "un flaco favor" a los trabajadores del sector.

En una entrevista concedida a Europa Press, Maroto ha criticado los ataques al turismo que se están produciendo en Cataluña, Baleares y Euskadi. "Pensar que nuestro país sería mejor sin turismo, es no tener ni dos dedos de frente, es negar la realidad y buscar una excusa para provocar la agitación. La turismofobia es lo más rancio que hemos tenido en nuestras calles en mucho tiempo y eso que hemos tenido muchas cosas, desgraciadamente", ha subrayado.

Por ello, ha expresado su deseo de que la sociedad, "en su conjunto, muestre su rechazo a cualquier tipo de violencia, especialmente contra personas que el único pecado que cometen es venir a dejar dinero aquí, a gastar sus ahorros aquí y a pasarlo bien aquí, junto con nosotros".

Para el dirigente popular, "una reflexión que mucha gente comparte" es que "algunos de los que están diciendo que los turistas que vienen a España son un turismo de borrachera, son los mismos que son incapaces de pasar un fin de semana sin hacer botellón en la plaza pública". "Eso también es, en sí mismo, una contradicción y sorprende", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que "algunos de esos de la CUP o de Sortu son los mismos" que se ven "todos los días, especialmente los fines de semana, pegados a una botella en la calles". "Ésos son los que critican el turismo de borrachera, cosas de la vida", ha lamentado.

A su juicio, los ataques que se han producido "no tienen ningún sentido porque los que piensan que el País Vasco o Cataluña o el conjunto de España sería mucho mejor sin turistas, es que no entienden nada". "Muchos de los empleos se crean, efectivamente, de forma temporal, con el turismo, pero la ausencia de turistas significaría que esas personas no pueden tener ni siquiera desempleo", ha indicado.

Además, ha destacado que "no todo el empleo que genera el turismo es precario". "Hay muchas empresas que trabajan todo el año, que tienen sus directivos, que tienen servicios durante todo el año, hay empleos indirectos y hay empresas que producen materiales, está todo el sector que alimenta y que nutre a la hostelería", ha indicado.

EUSKADI

Javier Maroto se ha referido al sabotaje de encapuchados a la Agencia Vasca el Turismo-Basquetour en Bilbao cometido esta semana por Ernai, la organización juvenil de la izquierda abertzale, y ha afirmado que "recuerda un poco a los viejos tiempos", en los que existían actos de 'kale borroka'.

"Sorprende ver de nuevo en las calles del País Vasco encapuchados y recuerda bien que la izquierda abertzale no ha necesitado nunca una excusa para hacer eso. A veces era la alta velocidad, a veces era buscar la independencia y ahora es el turismo. Da igual cuál es la razón porque parece que no pueden estar sin ser ellos mismos, que significa ponerse la capucha negra, el bote de pintura, si no otras cosas, y salir a la calle a provocar", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado que el turismo que existe en el País Vasco "no es un turismo de lujo, sino de personas que lo que quieren es compartir con nosotros unos días, unas semanas, que enriquecen culturalmente y, sobre todo, generan riqueza y generan empleo". Por ello, considera que, "quienes luchan contra la creación de la riqueza y contra la creación de empleo, luchan contra su propio pueblo".

De esta forma, se ha dirigido a las juventudes de Sortu para señalar que "éstos que se llaman tan salvadores de la patria, deberían pensar si no están haciendo un flaco favor a mucha gente que trabaja precisamente gracias al turismo".