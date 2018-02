Mendia advierte de que "no se puede cambiar la Constitución con un Estatuto de Autonomía"

Publicado 05/02/2018 9:49:38 CET

BILBAO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que un texto de nuevo estatus para Euskadi que incluya el 'derecho a decidir' "no va a tener visos de aprobarse" porque no pasará el filtro del Congreso al no estar "dentro de la Constitución". En este sentido, ha advertido de que "ese camino ya se experimentó en Cataluña". "No se puede cambiar la Constitución con un Estatuto de Autonomía, sabemos dónde acaba ese viaje", ha insistido.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendia ha manifestado que, "si otros partidos quieren seguir un camino que todos saben dónde acaba" en alusión a EH Bildu y al PNV, el PSE-EE "no estará en ese acuerdo", para asegurar que no va ejercer ningún "veto" en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, sino a defender sus posiciones.

A su juicio, si se pretende incluir "el derecho a decidir, no se está hablando de reformar el Estatuto". Por ello, ha dicho que, si se quiere "defender el derecho a decidir y otras cuestiones", deben hacerlo en el Congreso de los Diputados. "Me sorprende que defendiendo estas cuestiones y queriéndolas para Euskadi, como parece que las quieren, no estén sentados en la comisión territorial en el Congreso de los Diputados", ha explicado.

((Habrá ampliación))