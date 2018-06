Mendia afirma que PSE no estará en un acuerdo que clasifique a los vascos "en niveles"

Actualizado 05/06/2018 12:12:22 CET

Afirma que se está en el comienzo del proceso para un nuevo Estatuto y que "está en manos de la voluntad de todos" lograr un consenso

BILBAO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado este martes que su formación no va a estar en un acuerdo sobre el nuevo Estatuto en el que "se clasifique a los ciudadanos en distintos niveles" o en el que se pretenda "modificar la Constitución por medio de un Estatuto".

La líder de los socialistas vascos se ha referido, de esta forma, a los textos acordados entre PNV y EH Bildu en los que, entre otras cosas, se diferencia entre nacionalidad y ciudadanía en Euskadi, se aboga por el derecho a decidir y por una relación unilateral de tipo confederal con el Estado.

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, la dirigente socialista ha destacado que el PSE-EE "no quiere llevar a nuestro país a una confrontación y a una frustración", y ha apostado por "desarrollar, afianzar y defender una carta de derechos y modernizar el autogobierno, porque desde 1979 han pasado muchas cosas y no están en el actual Estatuto".

"A nosotros no nos van a encontrar en la confrontación, la división y la frustración. Para eso, ya tuvimos la experiencia del Plan Ibarretxe en Euskadi y tenemos lo que está ocurriendo en Cataluña. No vamos a estar de acuerdo si se clasifiqua a los ciudadanos en distintos niveles, si se modifica la Constitución por medio de un Estatuto. Es decir, nosotros no queremos llevar a nuestro país a una confrontación y a una frustración", ha reiterado.

TEMAS CON "MÁS DIFERENCIAS"

En este sentido, la dirigente socialista ha señalado que el trabajo de la ponencia parlamentaria de autogobierno ha comenzado con "algunos de los temas en los que tenemos más diferencias", aunque ha asegurado que, "cuando hablemos de competencias, de derechos o de cómo organizar Euskadi para gestionar mejor las instituciones, igual estamos más cerca".

"Es cierto que en algunas cosas no estamos de acuerdo y no lo vamos a estar, pero eso ya lo sabía el PNV, y quedó claro en nuestro acuerdo de Gobierno. Por lo tanto, estamos en el comienzo del proceso, queda mucho tiempo y está en manos de la voluntad de todos lograr un acuerdo", ha afirmado.

En este sentido, la secretaria general del PSE-EE ha indicado que, "como socialistas, no somos nacionalistas", y que, aunque respetan sus objetivos políticos, "no son los nuestros". De esta forma, ha destacado que los objetivos de su partido al reformar el autogobierno son "afianzar en el nuevo Estatuto los derechos sociales que hemos desarrollado nosotros en Euskadi sin transferencias".

"Hablamos del derecho a la vivienda o de la RGI. En Euskadi tenemos una protección social importante, y ésos son nuestros derechos. También hay que afianzar la igualdad entre hombres y mujeres, y convertirla en realidad en el Estatuto. Ésas son nuestras preocupaciones, y estoy convencida de que, si hablamos de ello, casi todos los partidos van a estar de acuerdo", ha afirmado.