Mendia reprocha a Podemos y PNV que no apostaran por "el cambio"

Actualizado 28/05/2016 13:53:35 CET

Remarca que "los ciudadanos no son tontos y lo que quieren es que les solucionen sus problemas, más derechos y más oportunidades"

SAN SEBASTIAN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha reprochado a Podemos y PNV que no apostaran por "el cambio" y ha apelado al voto socialista como método para "echar a Rajoy". Asimismo, ha defendido que las próximas elecciones generales van a definir el modelo económico y social de los próximos años y que los vascos se juegan mucho porque ha llegado el momento de "decidir si abordamos problemas como el paro, si ponemos fin a los recortes o si ampliamos derechos".

La dirigente socialista ha tomado parte este sábado en Tolosa (Gipuzkoa) en el 125 aniversario de la agrupación socialista de la localidad, donde ha subrayado que "basta ya de bromas" porque "los ciudadanos no son tontos y lo que quieren es que les solucionen sus problemas, más derechos y más oportunidades".

En su intervención, Mendia ha asegurado que el 26 de junio los vascos tienen la oportunidad de "echar" a Mariano Rajoy y "acabar con este Gobierno de derechas que tanto dolor nos ha causado".

En esta línea, ha reprochado a Podemos y a PNV que no apostaran por el cambio. "A Pedro Iglesias no le entraba en su esquema mental votar a Pedro Sánchez, que no ponga como excusa el pacto con Ciudadanos", ha explicado.

Además, ha lamentado que el PNV defienda que "hay que hacer un voto de castigo a los cuatro grandes" partidos del Estado. "Cómo que un voto de castigo, lo que hay que hacer es un voto de esperanza y cambio porque tú eres el que has consentido con tu voto negativo que Rajoy siga gobernando y de nada sirva que vayas ahora de plañidera para castigar a Rajoy. Hay que mojarse donde hay que mojarse y no ser un 'segurola' que es lo que fueron; por eso tenemos a Rajoy todavía a esta altura del año", ha añadido.

Mendia ha subrayado que ha quedado demostrado qué voto es eficaz para modificar las políticas desarrolladas durante los últimos años. "Toca apelar a los ciudadanos. A todos los que en diciembre votaron a otros pensando honradamente que iban a facilitar el cambio en España. A todas esas personas que depositaron el voto con la esperanza de que esa papeleta iba a servir para echar a Rajoy y que después se vieron decepcionados. Si realmente quieren otro tipo de políticas en España, no vale confiar en intermediarios, el único voto que vale es el voto al Partido Socialista", ha asegurado.

También ha advertido sobre los intentos de los nacionalistas de restar valor a los comicios. "Se ven fuera de juego y por eso tratan de vender la idea de que esto no va con nosotros. De que esto es una cosa de Madrid. Pero por supuesto que estas elecciones van con nosotros. Por supuesto que nos afecta lo que está en juego. Por supuesto que nos importa quién gobierne en España. El paro, el recorte de las pensiones, la corrupción no son cuestiones ajenas a los vascos. No son problemas a los que asistamos como espectadores", ha explicado.

Del mismo modo, ha valorado el esfuerzo de tantos socialistas en la lucha por las libertades en la celebración de los 125 años de la Agrupación de Tolosa.

Por ello, ha tenido un recuerdo especial para el histórico Enrique de Francisco y para Juan Mari Jáuregui, que "se enfrentó primero al franquismo y luego a la dictadura de ETA". Además, ha desatacado la puesta en marcha de las primeras protestas obreras en Euskadi en un momento en que es necesario reclamar una política industrial y de empleo "eficaz, que proporcione salidas, entre otros al sector del acero".

"Hoy, 125 años después, seguimos encontrando motivos para mantener vivo este compromiso. Los encontramos aquí en Tolosa y en toda la comarca, en Zumarraga, donde el futuro de Arcelor está llevando la incertidumbre a cientos de hogares, y en otras muchas empresas. Ayer estuve en Nervacero, otra acería que está pasando por momentos complicados y que espera del Gobierno Urkullu algo más que proclamas preelectorales en contra de Madrid o de Bruselas", ha valorado.

ODON ELORZA

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Gipuzkoa, Odón Elorza, ha asegurado que "los verdaderos hombres de paz" son personas como Jáuregui, que fue asesinado por la banda, u otros como Jesús Egiguren, presente en el acto, Mario Onaindia o Ernest Lluch.

"Ellos se comprometieron para acabar con el terrorismo y no lo hicieron como otros, por razones tácticas, lo hicieron desde la convicción ética y política", ha finalizado.