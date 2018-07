Moyua afirma que los sistemas de protección de la Ertzaintza son "impecables" es los casos de violencia contra la mujer

Actualizado 04/06/2007 15:10:56 CET

SAN SEBASTIÁN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de Emakunde, Izaskun Moyua, aseguró que los sistemas de protección policial en los casos de violencia contra las mujeres por parte de la Ertzaintza "son impecables". Por ello, confió que haya sido así en el caso de la mujer asesinada el sábado en Vitoria por su compañero sentimental aunque precisó que "no se puede dar protección a una persona independientemente de que ella quiera o no".

Moyua realizó estas declaraciones en San Sebastián donde afirmó que a su departamento le consta que los sistemas de protección policiales "son impecables" por parte de la Ertzaintza al tiempo que remarcó que tiene la "percepción de que las mujeres víctimas sienten el apoyo policial por los casos que nos han llegado".

La directora de Emakunde explicó que la competencia de seguridad es de la policía, la cual "tiene unos protocolos de riesgo, donde definen cual es el tipo de actuaciones a la carta que deben hacer a cada mujer posible víctima". "Existe una protección a la carta que se estudia y se analiza en base al riesgo que tiene esa persona concreta", agregó.

"Lo que tenemos que hacer es recabar de nuevo toda la información en el caso concreto, porque cada caso es un mundo", afirmó Moyua para añadir que "los ciclos de violencia dicen cosas muy graves respecto a las actividades y las actuaciones de la persona que es agresora y de la que es víctima".

Asimismo, confió en que en el caso de la mujer asesinada en Vitoria a manos de su compañero sentimental se hayan aplicado estos protocolos de protección aunque insistió en que "no puede ser dar protección a una persona independientemente de que ella quiera o no". "Una persona es libre para decidir si quiere o no protección y si no quiere no se le puede obligar", apuntó.

"Es importante la prudencia y también conocer cómo funciona la violencia contra las mujeres, qué tipo de ciclos abre y qué tipo de comportamientos tenemos en las propias víctimas y agresores", concluyó.