Múgica defiende seguir el combate contra el legado de ETA y la impunidad para que "los criminales sigan en prisión"

Actualizado 04/02/2018 14:55:32 CET

Valls dice que el separatismo es "lo peor para un estado democrático" y afirma que "España ha sido un ejemplo para Europa y debe seguir siéndolo"

SAN SEBASTIÁN, 4 (EUROPA PRESS)

José Mari Múgica, hijo del dirigente socialista Fernando Múgica asesinado por ETA, ha destacado que se ha logrado la derrota de ETA pero ha apelado a seguir el "combate" para acabar con su "legado de odio" y también contra la impunidad para que "los criminales sigan en prisión".

Estas manifestaciones han sido realizadas en el homenaje que se ha realizado en el cementerio de Polloe, en San Sebastián, al dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA hace 22 años. El acto ha contado, entre otros, con la presencia del ex primer ministro francés Manuel Valls, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, o Adolfo Suarez Illana, entre otros.

En el acto de homenaje, Múgica ha agradecido la presencia del alcalde Eneko Goia porque está en los actos que hay que estar" y es algo que "no siempre ha ocurrido", por lo que ha destacado que es algo "reconfortante para nosotros".

José Mari Múgica ha destacado que, un año más, conmemoran la figura de su padre y, a través de ella, a "todas las víctimas de la barbarie del terrorismo que sufrimos durante décadas".

"Un año más seguimos en el mismo combate ya de tantos años, que es el combate definitivo del terrorismo. Es cierto que se ha conseguido gracias a la acción policial, a la acción judicial, a la colaboración internacional, sobre todo, la francesa que en esta tierra ya nadie asesine a nadie", ha señalado.

Según ha destacado, es un logro que "costó décadas" conseguir con "infinidad de tragedias y dolor", pero ha defendido que el "combate tiene que seguir siendo el combate para derrotar definitivamente el terrorismo, su legado, sus ideas de odio".

"No es cierto que todas las ideas sean respetables y quien expresa a través del crimen un proyecto de odio, de destrucción, de exclusión, de arrasamiento del otro, del distinto no tiene derecho a expresar esas ideas legítimamente. Quien mató, quien tiene un proyecto criminal, quien tiene ese legado de ese proyecto no está en pie de defender legítimamente esas ideas", ha añadido.

José Mari Múgica ha afirmado que el terrorismo fue una "catástrofe para el País Vasco y para España entera" y ha insistido en que hay que proseguir en la "destrucción" de ese "legado de odio". "Es ese legado de odio que lo estamos viendo en toda Europa a través de otras expresiones, sea el terrorismo islamista, el antisemitismo, la xenofobia, la exclusión del otro, siempre ese proyecto de odio que quiere laminar y destruir al otro", ha añadido.

El hijo de Fernando Múgica ha manifestado que el terrorismo que se vivió en Euskadi "entronca con esas corrientes criminales que desgraciadamente ocurren en Europa". A su juicio, "todo eso tiene que ser nuestro combate por su derrota".

Según ha manifestado, ese combate tiene que ser en las instituciones, a través de la ley, en las escuelas y construyendo "la historia de su derrota". "Nuestro combate es también el combate contra la impunidad de los criminales, los criminales tienen que seguir en prisión", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que en España y en Francia se articularon hace años políticas de dispersión para "dificultar la acción de los criminales", que han persistido durante "décadas". A su juicio, son políticas "contra la impunidad del terrorismo y tenemos que saber ponerlas en valor".

Múgica se ha referido a Manuel Valls, al que ha calificado como "amigo de España" y que, en su opinión, "encarna ese sueño universal de los hombres libres, iguales y fraternos" y "encarna el saber que hay que combatir contra los enemigos de ese sueño", que tienen que ser "derrotados" porque el "terrorismo es la expresión de una política de odio que tiene que ser derrotada".

También ha agradecido la presencia de Adolfo Suárez Illana y ha indicado que reivindican "lo mejor de la historia de España" que fue la Constitución que "nos permitió a todos los españoles ser ciudadanos libres e iguales" y que hay que defenderla "frente a sus enemigos". "Es un proyecto para que podamos vivir libres y en paz e iguales los españoles, hay que defenderla frente a los enemigos que quieren romper la Constitución, los enemigos que, como aquí, pasaron a sangre y fuego este país, esta tierra vasca con su proyecto de odio, que tiene que ser finalmente derrotado por todos", ha concluido.

VALLS

Por su parte, el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, ha destacado la figura de Fernando Múgica, "un socialista militante que cayó baja las balas de la banda etarra, socialista, héroe, judío".

"Aquí no se repite una ceremonia, se recuerda la memoria antes de todo de un hombre, de un padre, de un marido de un hermano, pero se recuerda la memoria de lo que pasó durante años", ha apuntado.

Valls ha señalado que ahora se peude vivir en Euskadi "sin protección" porque "ya no matan", pero "hace pocos años mataban por opiniones a militantes políticos, profesores, a militares, policiales, intelectuales, a gente conocida o humilde por amar a la democracia y los valores combatidos por el terrorismo".

En este sentido, ha manifestado que esa memoria es "muy importante por el presente y futuro de España y Europa". Valls ha asegurado que" el separatismo, el nacionalismo, el populismo, el odio del otro, el racismo, el antisemitismo ganan hoy en Europa" y ha destacado que el gran proyecto de "la democracia española, del rey Juan Carlos, de Adolfo Suárez, de las fuerzas democráticas era que España sea una gran democracia".

Vals ha recordado que este sábado también se recordó al edil de San Sebastián asesinado por ETA Gregorio Ordóñez y esa conmemoración y la de este domingo son "el mensaje más optimista para España". "Gregorio y Fernando eran adversarios políticos, uno del PP y otro socialista, pero son las mismas caras de lo que hay mejor en España. Reunirse con las familias, unidas, recordando la memoria de lo que es España, la convivencia, la democracia, eso nos sirve para recordar el pasadoy España y Francia tendrían que recordar este ejemplo", ha apuntado.

El ex primer ministro francés ha afirmado que los debates políticos y el combate ideológico es necesario pero hay cosas "mas importantes" como, Europa, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia, la libertad la fraternidad, la unidad. "¿Qué es ser español si no eso? Vivir juntos. El separatismo es lo peor para un estado democrático. España ha sido un ejemplo para Europa y debe seguir siéndolo", ha indicado.

ANDUEZA

Por su parte, el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha subrayado que esta jornada es un día para reivindicar "la memoria de un buen compañero, de un socialista" y reivindicar "nuestra verdad, que duele". "La verdad de todos aquellos que no tuvieron miedo y que, con su valor y convicciones, hicieron frente a la barbarie terrorista. Es un día para reivindicar la memoria de Fernando y sus valores por su defensa de la paz, la libertad y sus inquebrantables valores democráticos", ha agregado.

Asimismo, ha manifestado que es un día para sentirse orgullosos de todas esas personas que "nos fueron arrebatadas". Andueza ha destacado que hoy ETA está derrotada y "solo cabe mandarles un mensaje, que anuncien una disolución definitiva que estamos esperando".