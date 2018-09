Muñoz (ELA) no espera "grandes cosas" de Sánchez porque la "soberanía" del Estado "reside en el Ibex 35"

Actualizado 01/09/2018 11:52:07 CET

Cree que "ya era hora" de exhumar los restos de Franco y dice que el debate evidencia "el origen franquista de la derecha en España"

BILBAO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha afirmado que la soberanía en el Estado español "reside en el Ibex 35" y no espera "grandes cosas" de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central.

En declaraciones a Europa Press, Muñoz ha reflexionado, de esta manera, a la situación del nuevo Gobierno en el Estado, después de que saliera adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El dirigente de ELA se ha referido a algunas medidas del nuevo Ejecutivo, como la de proceder a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, un debate que, a su juicio, ha dejado en evidencia que "el origen de la derecha en España es un origen franquista". "Ya es hora de que, después de más de 40 años, eso se haga", ha apuntado.

Muñoz ha indicado que, "sin quitarle valor a lo simbólico", en referencia a esa decisión sobre el dictador, ha añadido que, en el resto de cuestiones, la izquierda política "tiene que darle mas referencia al debate político, económico y social".

El dirigente de ELA ha recordado que el PSOE apoyó la reforma de la Constitución para modificar el artículo 135 con el objetivo de "dar prioridad el pago de la deuda y los intereses" y, pese a los mensajes de que se podría variar, el Gobierno "ahora no quiere poner en cuestión el artículo 135".

AUTOGOBIERNO

Muñoz ha mostrado su preocupación, porque es un tema que "afecta al nivel de autogobierno". "Las haciendas vascas en este momento están haciendo propaganda respecto de que la recaudación crece y, si no se cambia la regla de gasto, la mayor recaudación va toda a pago de deuda y, en una coyuntura de necesidades sociales como la que tenemos, es absolutamente inadmisible", ha señalado.

Ello, según ha apuntado, afecta al autogobierno y no es una cuestión, por tanto, que solo tenga que ver con el Estado, sino que "afecta a los ayuntamientos, a las diputaciones y al Presupuesto del Gobierno vasco".

"Ya nos hemos dado cuenta de la diferencia de cuando uno está en la oposición y cuando llega al Gobierno. Sánchez dijo que iba a echar atrás la reforma laboral del PP y ya no dice eso, también decían que iban a echar atrás la ley de estabilidad presupuestaria, ya no dicen eso, si no se echan atrás esas materias, las posibilidades de hacer política social se van a ver sensiblemente reducidas", ha apuntado.

Asimismo, ha aludido al hecho de que Sánchez haya "colocado" como ministra de Economía a Nadia Calviño una persona de "plena confianza del establishment europeo". "Y nosotros, en ese sentido, no esperamos que vaya a haber grandes cosas", ha agregado.

A su juicio, hoy por hoy, la soberanía en el Estado español "reside en el Ibex 35" y ha recordado que, "a los 15 días" de asumir la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con las grandes empresas y les dijo que "estuvieran tranquilas". "Y las grandes empresas y la banca han recibido muy positivamente el nombramiento de Calviño como ministra de Economía", ha apuntado.

REFORMA LABORAL

Muñoz también ha aludido a la reforma laboral y ha reprochado al Gobierno de Sánchez que condicione "echarla atrás" a un acuerdo entre sindicatos y patronal, cuando "la patronal no quiere un acuerdo para renunciar a los privilegios que le ha dado la reforma".

Por ello, cree que Sánchez no debería escudarse en la "dificultad" de obtener un mayoría en el Parlamento para derogar la reforma, sino "poner a prueba a los partidos para que la echen atrás"

"Nosotros aplaudiríamos si se echase atrás la reforma del PP y si se echase atrás la parte que tiene que ver con la estatalización de la reforma de Zapatero porque ataca a la libertad sindical vasca", ha concluido.