Muñoz reprocha a PNV y EH Bildu que no recojan el derecho a decidir de los trabajadores en su acuerdo de bases

Rechaza "la individualización preso por preso" para proceder al acercamiento y cree que se debería producir ya "sin mayores exigencias"

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha reprochado a PNV y EH Bildu que en el acuerdo de bases que han pactado sobre el nuevo Estatuto "no recojan el derecho a decidir" de la clase trabajadora vasca para no "entrar en contradicción con la práctica antisindical" del Gobierno Vasco. El líder sindical ha afirmado que el texto acordado es "muy pobre" desde el punto de vista del marco vasco de relaciones laborales y protección social.

En una entrevista concedida a Europa Press, Muñoz también ha reflexionado sobre los cambios en la política penitenciaria que tiene previsto impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez y, tras rechazar la "individualización preso por preso" para proceder a su acercamiento a las cárceles vascas, ha dicho que esos movimientos se deberían dar ya "sin mayores exigencias".

En relación al debate sobre autogobierno y al acuerdo de bases sobre el nuevo Estatuto pactado por PNV y EH Bildu, ha indicado que ELA está elaborando un análisis sobre el documento, aunque ya lo han hecho desde el punto de vista del marco vasco de relaciones laborales y protección social, y el texto les parece "muy pobre".

A su juicio, probablemente ello se debe a que el acuerdo "no tiene que ser contradictorio con la práctica política del Gobierno" que, según Muñoz, se caracteriza por el "desprecio a las reglas de juego democráticas en el ámbito social y sindical" y, por ello, en su documento "no las recogen".

"Nos parece revelador, porque la retórica de los firmantes de esas bases es la defensa del derecho a decidir. Nosotros lo que le decimos, tanto a PNV como a EH Bildu, es que el derecho a decidir en el ámbito laboral y social, que determina que hay unas organizaciones que tienen una determinada mayoría o minoría, eso se tiene que recoger, y no se recoge nada de eso en las bases", ha asegurado.

Muñoz cree que "probablemente, para que no haya ningún nivel de contradicción con la práctica antisindical de este Gobierno", no se recogen en el acuerdo "bases democráticas" y "no se recoge el derecho a decidir de la clase trabajadora vasca".

Por otra parte, cree que el PNV está "dejando muy claro" que "busca" al PSE-EE y un acuerdo con esta formación que "sea viable en las instituciones españolas", algo que "expresa más claramente el lehendakari, Iñigo Urkullu". En opinión de Muñoz, el objetivo es que no haya "ningún nivel de confrontación política con el Estado español"

Muñoz, que ha afirmado que le gustaría que PNV y EH Bildu dieran "la misma explicación respecto de lo suscrito", ha manifestado que hay determinados dirigentes de la coalición abertzale que "han puesto en duda" que la formación jeltzale vaya a "tirar adelante con lo que ha firmado" y consideran que "rebajara su posición para encontrarse con el PSE-EE".

El dirigente de ELA ha indicado que habrá que esperar a lo que "salga" del Parlamento para ver si eso se produce, y ha apuntado que la "entrada" del PSE-EE en el acuerdo supondría la "revisión en determinados ámbitos" del texto.

Muñoz ha manifestado que esto parece un "dejà vu" y, teniendo en cuenta "cómo está el Estado y lo que ha pasado en Cataluña", no le extrañaría que esta legislatura "se agote sin que hubiera un acuerdo"

El secretario general de ELA ha afirmado que el sindicato reclama que "Euskal Herria sea reconocida como sujeto político" y ha recordado que su no reconocimiento es "algo compartido por el PP, Ciudadanos y por el Partido Socialista".

A su juicio, la democracia en España tiene "una asignatura pendiente" que es "reconocer los sujetos políticos catalanes y vascos" a la hora de "tomar decisiones democráticas para resolver democráticamente esos conflictos".

En relación a la postura de Elkarrekin Podemos, que no se ha sumado al acuerdo de bases pactado por PNV y EH Bildu, ha señalado que, si no hay reconocimiento de sujetos políticos distinto al Estado, "no hay revisión de lo que fue 1978 y la Constitución".

"La revisión es si reconoce o no que Cataluña es sujeto político para tomar decisiones, si se reconoce o no que Euskal Herria es un sujeto político para decidir y, si eso no se reconoce, las diferencias respecto al planteamiento de PP, Ciudadanos y PSOE terminan siendo difíciles de encontrar", ha añadido.

POLÍTICA PENITENCIARIA

Por otra parte, se ha referido a los cambios anunciados por el Gobierno central en materia de política penitenciaria y se ha mostrado de acuerdo con algunas de las reflexiones formuladas recientemente por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, cuando planteaba que "la dispersión tenía un origen y era la existencia de una organización armada y que, una vez que ya no existe organización armada, hay que revisar la política penitenciaria porque la dispersión no tiene objeto".

En este sentido, Muñoz ha indicado que, si eso es así, "no sé tiene que ir a la individualización preso por preso para proceder al acercamiento a las cárceles vascas".

El dirigente de ELA ha añadido que el acercamiento "se tiene que dar" y "se debería dar sin mayores exigencias. "Creo que es urgente que eso se haga para la normalización política de nuestro pueblo, nosotros lo deseamos", ha agregado.

Ante las peticiones para que los presos reconozcan el daño "injusto" causado, Muñoz cree que hay un interés "por mantener abierta una guerra de relatos que no permita pasar página nunca de una situación que ojalá no hubiese sucedido nunca". "Y esa guerra de relatos tiene réditos políticos", ha apuntado.

El dirigente de ELA cree que los presos ya "han hecho un recorrido" en relación a su arrepentimiento por lo ocurrido, por lo que no ve "ningún obstáculo para que se produzca el acercamiento de todos los presos a cárceles vascas ya".