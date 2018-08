La ONCE prevé facturar en Euskadi un total de 51 millones en 2018, un 5% más que el año pasado

ONCE

El grupo cuenta en el País Vasco con una plantilla de 8.681 trabajadores y 540 vendedores al cierre de 2017

La ONCE prevé cerrar 2018 con una facturación en Euskadi de 51 millones, un 5% más que el año pasado. La organización contaba al término de 2017 en el País Vasco con una plantilla de 8.681 trabajadores y 540 vendedores de cupones, 13 menos que en 2016.

Asimismo formalizó el ejercicio pasado un total de 18 nuevos contratos indefinidos, según datos facilitados este viernes por el delegado territorial de Euskadi, Juan Carlos Andueza, y por la vicepresidenta en el País Vasco, Marta Iglesias.

Desde la ONCE, Fundación ONCE e ILUNION se impulsaron en 2017 un total de 11.449 puestos de trabajo en el conjunto del Estado, de los cuales, cerca de 2.000 son internos y más de 9.500 han sido creados a través de terceras entidades, principalmente empresas, con el apoyo del Grupo Social ONCE. En Euskadi se crearon un total de 1.224 empleos.

Al cierre del primer semestre de este año, el grupo lleva registrado en el País Vasco un crecimiento respecto a 2017 de un 4,2%. El delegado territorial ha trasladado su confianza en que, con tres de los principales sorteos que el grupo realiza aún por delante hasta cerrar el año, se conseguirá alcanzar el crecimiento previsto del 5% al final de 2018.

Juan Carlos Andueza ha señalado, durante la presentación de los resultados, que el grupo mantiene ofertas de empleo disponibles en los tres territorios vascos porque "los afiliados tambien se jubilan".

En ese sentido, ha indicado que desde que entró en vigor la ley por la que las personas con discapacidad disponen de la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años, la organización ha detectado algunos desequilibrios que les están dejando "unas plantillas algo inferiores año a año" en el País Vasco (13 menos en 2017 respecto a 2016). Ese mismo año contaba con 261.

FORMACIÓN

En el apartado social, la Fundación ONCE ha aumentado sus inversiones en ese capítulo un 15% y de los 86,5 millones invertidos en el conjunto del Estado, uno lo fue en Euskadi. En el capítulo formativo, la ONCE ha atendido a 1.481 estudiantes ciegos en Euskadi, de los 7.500 estudiantes invidentes a los que imparte clases en todo el Estado.

Asimismo, en 2017 se formaron y presentaron un total de 37.877 candidatos a las ofertas laborales ofrecidas por el grupo, de los que 997 lo fueron en el País Vasco.

Las empresas Ilunion cerraron el ejercicio con unas ventas totales de 847,2 millones, un 6,4% más. En Euskadi cuenta con un total de 18 centros que da empleo a 1.195 trabajadores y se invirtieron en la comunidad cerca de 850.000 euros.

En el capítulo formativo, el grupo abonó más de 620 becas a estudiantes universitarios con discapacidad, de las que ocho lo fueron en Euskadi.

Por último, de cada 277 personas que trabajan en España, una lo hace para el Grupo Social ONCE, lo que le sitúa como el cuarto mayor empleador estatal.