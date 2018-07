Osakidetza acusa a ELA de tener "como único objetivo desprestigiar" los servicios públicos de Euskadi

Publicado 21/12/2015 17:33:47 CET

BILBAO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza ha acusado al sindicato ELA de tener como "único objetivo" el de "desprestigiar los servicios públicos de Euskadi y a los profesionales de Osakidetza".

En un comunicado, ha respondido, de esta forma, a la denuncia realizada este lunes por ELA, sindicato que ha asegurado que Osakidetza prevé cerrar 701 camas durante las próximas dos semanas, para "ahorrar en sustituciones de personal, aunque suponga ofrecer un servicio de peor calidad".

Desde Osakidetza han señalado que, "en periodos vacacionales, es habitual que el sindicato ELA denuncie el cierre de camas, a pesar ser conocedores que en todos los sistemas sanitarios del mundo, en estos periodos, el número de camas disminuye, ya que la demanda de la población es menor".

En ese sentido, la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza ha trasladado a la ciudadanía que las cifras ofrecidas por el sindicato ELA "no se ajustan a la realidad, ya que, independientemente del período del año, la calidad asistencial que prestan los hospitales y los profesionales de Osakidetza está totalmente garantizada".

Osakidetza seguirá "esforzándose por utilizar los recursos públicos con sentido común y responsabilidad y no malgastándolos cuando la ciudadanía no los demanda y no sean necesarios".

Además, Osakidetza cuenta con un plan de contingencias y 500 camas para hacer frente a la gripe aunque, según el seguimiento epidemeológico que semanalmente los profesionales de Osakidetza realizan, "no es previsible que la epidemia de la gripe se inicie en el período vacacional".

Osakidetza ha acusado a ELA de "manipular la información y los datos referentes al cierre de quirófanos en el periodo vacacional, a pesar de saber que la cirugía programa oncológica, la cirugía cardiovascular y la cirugía urgente se llevan a cabo independientemente de la fecha del año o el período en el que tengan que realizarse".

Asimismo, ha advertido que ELA "es conocedor de que aquellos procesos habituales de cirugía programada, como cataratas, varices, o prótesis de rodilla o cadera, no es precisamente en período navideño cuando los pacientes prefieren llevarlos a cabo, ya que conllevan su ingreso en un hospital".

Además, ha indicado que el personal sanitario, "de acuerdo a su calendario laboral y como el resto de trabajadores de Euskadi, tiene derecho a disfrutar de unos días de descanso y para muchas especialidades quirúrgicas, no es posible la contratación de personal cualificado".

En cualquier caso, Osakidetza ha considerado que "estas nuevas acusaciones de ELA obedecen a la necesidad de hacerse notar más que a problemas asistenciales". "Una vez más vez, el sindicato ELA demuestra que el único objetivo que le mueve es la pretensión de desprestigiar los servicios públicos de Euskadi y a los profesionales de Osakidetza y, para ello, no duda en distorsionar cualquier cuestión que sirva a su propósito", ha censurado.