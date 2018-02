Otegi dice que si no hay acuerdo sobre el nuevo estatus "no será por culpa de Madrid, sino responsabilidad nuestra"

Publicado 10/02/2018 12:48:47 CET

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que si no hay acuerdo sobre el nuevo estatus de Euskadi "no será por culpa de Madrid, sino responsabilidad nuestra". Asimismo, ha resaltado que el 76% de los parlamentarios vascos "avalan propuestas políticas que hablan de nación y derecho a decidir", lo que supone una "mayoría muy consolidada".

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Otegi ha analizado la propuesta de reforma del estatus político vasco planteada por su formación en la ponencia de autogobierno, así como el planteamiento del PNV sobre el que ha visto "luces y sombras".

Tras mostrar su preocupación por el hecho de que haya sectores sociales que consideren que el debate sobre el autogobierno es "identitario, sobre banderas o alejado de las necesidades ciudadanas", ha recalcado que se trata de un debate sobre los instrumentos políticos que necesita Euskadi para hacer frente a los problemas de la ciudadanía.

"El derecho a decidir no es solo independencia sí o no, que también, es un tema que afecta a cómo relacionarnos con el resto de territorios vascos y a cómo decidir la aplicación de las políticas públicas", ha indicado, para añadir que, "sin soberanía, no hay derechos sociales blindados".