Otegi insta a sumar en 2018 impulsos colectivos para un proceso independentista

Actualizado 26/12/2017 10:21:39 CET

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que en Euskadi se debe "aprender" de lo ocurrido en el proceso catalán y ha animado a "explorar" en 2018 las posibilidades de "coordinar los impulsos colectivos" de las fuerzas que defienden que "este país tiene potencialidades suficientes para dar grandes saltos en materia social y nacional". En este sentido, ha señalado que, "si al PP no le gusta la alianza PNV-EH Bildu-Podemos, es una buena razón para pensar que es una buena alianza".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente de EH Bildu ha esperado que "todos aprendamos" de lo ocurrido en Cataluña porque "nos va una parte de nuestro futuro" y, en este sentido, ha augurado que, en Euskadi, "la evolución del propio Estado va a obligar a hacer una reflexión con carácter urgente".

Otegi ha señalado que "una de las consecuencias de lo ocurrido en Cataluña es que se va a desatar una guerra entre la derecha española", en la que "serán los poderes fácticos los que van a decidir la apuesta de la derecha a futuro, si es Ciudadanos o el PP". "¿Alguien se imagina qué es lo que ocurriría si Ciudadanos fuera mañana el partido mayoritario en la sociedad española? (...) Y, si no es así, la capacidad de condicionamiento que va a tener sobre el PP, al que le va a obligar a hacer políticas todavía más a la derecha?, ha preguntado.

En este marco, ha manifestado que "los vascos necesitamos ponernos frente a un espejo y hacer una reflexión seria" porque, según ha advertido, "no podemos seguir dejando el futuro de nuestros hijos, nuestra política industrial, nuestra propia identidad nacional, en función de una especie de lotería", en que "depende de a quién voten en Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Madrid y Andalucía, vamos a tener derechos o no, vamos a poder hacer unas cosas o no".

"Es una reflexión que tenemos que abordar el conjunto de fuerzas progresistas en el país", ha defendido Arnaldo Otegi, que ha indicado que "puede ser que la evolución en términos de regresión democrática en el Estado español nos obligue también a hacer una reflexión en ese sentido y, al mismo tiempo, los vascos necesitamos hacer una especie de ejercicio de autoestima colectiva" porque Euskadi es "referencia en determinadas cosas" gracias a "impulsos colectivos".

En esta línea, ha afirmado tener la "impresión de que pasamos demasiado tiempo poniendo en énfasis nuestras diferencias" y, "si este país pusiera su vista un poco más a largo plazo y fuera capaz de hacer concurrir todos esos impulsos colectivos, daríamos un salto de gigante como país y sociedad".

Con independencia del "escenario en Madrid", a su entender, "con el nivel de potencialidades de este país, si todos los impulsos colectivos que nos han traído hasta aquí, fuéramos capaces de ponernos de acuerdo --y en ese sentido hicimos una propuesta de acuerdo a Podemos y PNV-- daríamos un salto pero no sólo en el terreno hacia la soberanía, sino probablemente a un sistema social mucho más progresista, equitativo, más justo".

"Es una asignatura pendiente, y creo que 2018 tiene que ser un año que tenemos que explorar nuestras posibilidades de que todos esos impulsos colectivos, al menos, estén coordinados y tengan como objetivo dar un salto importante en el país", ha insistido.

De este modo, Otegi ha lamentado la "alianza nefasta del PNV con PSOE y PP" y ha subrayado que, por tanto, "si este país quiere caminar en otra dirección, en una profundización de su estado de bienestar, de sus libertades nacionales, en un camino a la soberanía, necesita otro tipo de alianzas". "Si al PP no le gusta la alianza PNV, Bildu, Podemos, es una buena razón para pensar que es una buena alianza", ha asegurado.

"Hay que pactar en este país entre las fuerzas progresistas que consideramos que este país es una nación y que tiene potencialidades suficientes para dar grandes saltos en materia social y nacional", ha insistido.

EL MENSAJE NAVIDEÑO

Por otro lado, ha afirmado que no ve "ninguna novedad" en el mensaje navideño del Rey Felipe VI. Según ha indicado, "el discurso importante de este monarca lo hizo en octubre cuando, prácticamente en tono militar y con rictus muy serio, vino a disciplinar un bloque de contrarreforma en el Estado, que fue el que apoyó el 155" en Cataluña.

El dirigente de EH Bildu ha señalado que el Rey es "una figura que no entiende la plurinacionalidad del Estado, que no nos respeta como nación, que tiene que pasar a la historia" para que "los jefes de Estado sean elegidos democráticamente". Según ha indicado, el Rey se ha situado "al frente de los sectores más reaccionarios del Estado" y, este pasado domingo, "volvió a amenazar a todos aquellos que aspiramos a construir democráticamente nuestra naciones".

El dirigente de EH Bildu ha destacado, por otro lado, que las fuerzas independentistas han logrado en Cataluña "revalidar una mayoría en unas condiciones extremas" y pese a que "todo el mundo hacía la cuenta de que una gran participación iba a dar la victoria por mayoría absoluta a los unionistas, y eso tampoco ha ocurrido". Según ha advertido, "eso ya les paso aquí con Ibarretxe y Mayor Oreja, y parece ser que no aprenden".

En este contexto, ha recordado que los partidos independentistas apelaban, antes de la jornada electoral, "a respetar los resultados electorales" y "ya es evidente que no" porque se está "amenazando y diciendo que 'han vuelto a ganar pero no nos importa, porque, si se exceden un milímetro de la raya que les he marcado, se vuelve a aplicar el 155 y además con mayor dureza".

A su entender, los sectores independentistas "han sacado un buen resultado" que ha "confirmado su vía" y, por ello, "ahora lo que tendrán que hacer es hacer frente a los grandes problemas que tuvieron para materializar la República". En este sentido, ha aludido a que "no hay una mayoría que excede el 50%, no hay una comunidad internacional que reconoce la república y, sobre todo, el control del territorio".

Otegi ha augurado que "lo van a tomar con una cierta prudencia" y que "van a tratar de ensanchar las bases del independentismo, hacerlo todavía más mayoritario y seguir caminando hacia la República catalana". "¿Con qué tiempos, con qué formas..? Creo que con prudencia, con inteligencia y sumando sectores", ha afirmado, convencido de que "es un camino que no tiene vuelta atrás".

Asimismo, ha considerado que "la comunidad internacional tendrá que hacerse una pregunta: estos señores con estas condiciones, con una participación del 82%, vuelven a ser mayoritarios", a pesar de que "los unionistas hacen trampas en el solitario y suman a En Comú Podem como si fuera el bloque de Falange, Ciudadanos, PP y PSOE".