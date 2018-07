Oyarzábal afirma que el PP vasco pondrá "todo de su parte" para lograr consensos en la Ley de Vivienda

Actualizado 26/01/2011 13:23:24 CET

Dice que no son partidarios de sancionar en determinadas materias, "sino de incentivar"

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, ha afirmado que el PP vasco pondrá "todo de su parte" para lograr consensos en lo que se refiere a la Ley de Vivienda. Además, ha destacado que los socialistas saben que los populares no son partidarios de sancionar en determinadas materias, "sino de incentivar".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Oyarzábal ha manifestado que los populares se preguntan cómo no se les había consultado el proyecto de Ley de Vivienda siendo el socio preferente del Gobierno vasco.

"El proyecto de Ley se ha traído al Parlamento sin un apoyo previo con el PP y nosotros hemos manifestado que, "tal como viene ese proyecto, no lo vamos a apoyar, pero estamos dispuestos a discutirlo, a negociarlo, y nuestra voluntad es de acuerdo, de consenso, para que ese proyecto sea el más eficaz", ha indicado.

A su juicio, "es la política de vivienda de los socialistas la continuidad de un fracaso de aquella Ley del Suelo que nos ha traído hasta donde estamos". "Por eso, hay determinados aspectos que queremos cambiar, y si quieren contar con nuestro apoyo, necesariamente tenemos que llegar a un acuerdo", ha manifestado.

Iñaki Oyarzábal ha asegurado que el PP vasco va a poner "todo de su parte" para lograr consensos porque "una Ley de Vivienda que pretende solucionar un problema que afecta a tantísimos vascos requiere de un consenso muy amplio".

CONTRA LAS SANCIONES

Además, ha precisado que, cuando presentó el anteproyecto el consejero Iñaki Arriola, no conocían "el texto definitivo". "Y el señor Arriola y los socialistas saben que nosotros no somos partidarios, en determinadas materias, de sancionar, sino de incentivar. Creemos que hay que aplicar políticas activas que generen actividad, no estar siempre pensando en cómo sancionamos o multamos a los ciudadanos", ha indicado.

En cuanto a las Vivienda de Protección Oficial, ha considerado que hay que analizar, si realmente hay bolsas de fraude, cómo perseguirlo, aunque "no poniendo encima de la mesa medidas que lo que están generando es una situación de preocupación enorme en todos aquellos matrimonios jóvenes que han conseguido en estos últimos años una vivienda de VPO y quizá les ha ido mejor en estos años".

"Pero, tienen incertidumbre de futuro, los puestos de trabajo, en estos momentos, no son seguros para nadie y lo que tenemos que hacer desde las administraciones públicas es facilitar las cosas, no generar nuevos problemas", ha concluido.