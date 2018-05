Pastor (PSE) dice que el final de ETA no puede suponer "ni un premio ni un castigo punitivo para sus presos"

Publicado 18/05/2018 9:13:03 CET

Defiende que "se puede hablar del acercamiento de reclusos sin llevarse las manos a la cabeza" y pide discreción

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, ha asegurado que el final de ETA no puede suponer "ni un premio ni un castigo punitivo para sus presos" y ha advertido de que "se puede hablar del acercamiento de reclusos sin llevarse las manos a la cabeza".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el dirigente socialista se ha referido también a la operación desarrollada este jueves por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional en la que intervinieron bienes de 50 condenados de ETA con deudas de alrededor de 8 millones de euros.

Tras aclarar que no quiere analizar "la oportunidad o no" de la operación y las posteriores declaraciones de Sortu, ha advertido de que el final de ETA no puede suponer "ni un premio para los etarras que han de cumplir sus penas de acuerdo con la legislación ni un castigo punitivo".

En este contexto, ha considerado que la política penitenciaria "se puede hacer de otra manera, independientemente de la existencia de ETA o no", ya que, "una cosa es la política penitenciaria y otra la legalidad penitenciaria que se puede modular".

"Ha terminado ETA y la Ley penitenciaria tiene posibilidades de favorecer algunas medias de reinserción. Se puede hablar, por qué no, del acercamiento sin llevarse las manos a la cabeza. No hay que exagerar ni en un sentido ni en otro", ha valorado.

De este modo, ha apostado por hacer las cosas "con responsabilidad, sentido común y sin alharacas", ya que los representantes políticos tienen que tener "la cabeza fría y hacer las cosas con mesura y sentido común".

LEY PENITENCIARIA

"Antes de que ETA anunciase el abandono de sus armas o la disolución definitiva ya planteamos que había que empezar a aplicar la Ley General Penitenciaria de otra manera distinta y eso sigue siendo igual de válido", ha defendido.

Por otro lado, y cuestidonado por la petición del Ministerio de Interior de información sobre presos de ETA, Pastor ha afirmado que "alguien puede pensar que la comunciación del Ministerio pidienedo listados de presos y la aparición horas después de embargos podía ser una cortina de humo, pero en temas tan sensibles las cosas hay que hacerlas con seriedad".

De este modo, ha coincidido con el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernandesz que se trata de unos temas a gestionar con "discreción", ya que "todo lo que se hace pensando solo en la tribuna pública tiene el riesgo de convertirse en una mera actuación de propaganda".