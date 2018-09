Pensionistas se reúnen este lunes con Valerio en Bilbao para pedirle explicaciones sobre el acuerdo del Pacto de Toledo

Publicado 30/09/2018 15:13:18 CET

Antes de la manifestación que celebrarán en favor de unas pensiones "dignas y un sistema de pensiones público"

BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una representación del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia se reunirá este lunes en Bilbao con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, para pedirle explicaciones sobre el acuerdo alcanzado por los partidos del Pacto de Toledo, antes de la manifestación que celebrarán en favor de unas pensiones "dignas y un sistema de pensiones público".

Los pensionistas vizcaínos realizarán una marcha por Bilbao mañana a mediodía con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad para sacar a la calle sus reivindicaciones en favor de unas pensiones "dignas y un sistema de pensiones público".

Antes del inicio de la manifestación, una representación del movimiento mantendrá un encuentro con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la sede de la subdelegación del Gobierno, para pedirle "las explicaciones necesarias" sobre los detalles del preacuerdo para vincular el IPC a las pensiones alcanzado en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo la pasada semana.

La manifestación será la suma de cuatro columnas distintas que partirán a las 11.30, media hora antes de la hora de inicio de la marcha, desde cuatro puntos de Bilbao: la plaza San Pedro, en Deusto; la plaza Rekalde, el Sagrado Corazón y la plaza San Nicolás, en el Casco Viejo.

Las cuatro columnas se unirán en Moyúa, desde donde partirán en dirección a la plaza del Ayuntamiento por Gran Vía, para concluir ante el edificio consistorial, lugar de concentración de las protestas que todos los lunes desarrolla el movimiento desde mediados de enero.

Junto a la manifestación convocada en Bilbao, los colectivos de pensionistas vascos y navarros celebrarán sendas marchas en Vitoria y Pamplona. En Gipuzkoa, la manifestación se celebrará el sábado 6 de octubre mientras que este lunes las movilizaciones se limitarán a una concentración en los jardines de Alderdi Eder.

DEPENDENCIA

El Movimiento vizcaíno dio a conocer el pasado viernes el manifiesto que leerán al término de la marcha, en la que, junto a sus reivindicaciones, reclamarán una cobertura de las necesidades de atención a la Dependencia, incluida la socio-sanitaria.

El colectivo pide que dichas coberturas "sean de carácter público" y el trabajo de los cuidados de los enfermos y mayores "no recaiga sobre las familias, especialmente las mujeres".

Los pensionistas demandan la revitalización de todas las pensiones de acuerdo al IPC; materialización del acuerdo ya suscrito sobre pensiones de viudedad; establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros y un salario mínimo de 1.200 euros, así como la derogación del factor de sostenibilidad y la no penalización de las jubilaciones anticipadas, entre otras cuestiones.

En el manifiesto también reclaman la derogación de las reformas laborales y de las pensiones, la sustitución del régimen público por un modelo privado ligado a las EPSVs y el fin de la brecha de género en cuanto a pensiones, ya que las mujeres cobran en Euskadi de media un 40% menos en su mensualidad.

El colectivo también ha incluido en su comunicado una mención al acceso a la energía, "una necesidad básica a la que muchas personas mayores y pensionistas no pueden acceder. En ese sentido, recuerdan que el 11,1% de los hogares son "incapaces" de mantener una temperatura de 18º grados en el invierno y que el 21% de la población vive en situación de "pobreza energética".

El Movimiento vizcaíno ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad a que participe en la manifestación de este lunes, porque en el preacuerdo firmado por la comisión del Pacto de Toledo consideran que "hay gato encerrado y ese gato es el de la no claridad, el querernos vender algo que no es más que un preacuerdo nada más, y ya han lanzado a bombo y platillo que eso está funcionando", cuando no es más que "una cortina de humo" para proponer "un cambio de modelo" que busca "erosionar el actual sistema público de pensiones".