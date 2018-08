Pili Zabala no volverá a presentarse como candidata a lehendakari por Elkarrekin Podemos y abandonará la política

Publicado 10/08/2018 12:04:23 CET

Cree que las modificaciones en la Ley vasca de abusos policiales tiene como objetivo "proteger a los perpetradores, en vez de a las víctimas"

La presidenta del grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, no volverá a presentarse como candidata a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas y abandonará la vida política, tal como ha revelado en su edición de este viernes El Diario Vasco.

El 20 de julio de 2016, Podemos Euskadi presentó como candidata a Zabala, hermana de Joxi Zabala, supuesto miembro ETA secuestrado, torturado y asesinado por los GAL, junto a Joxean Lasa.

Dos años después, ha anunciado que deja la política, aunque estará en el Parlamento Vasco hasta el final de la legislatura. La parlamentaria de Elkarrekin Podemos ha admitido que en política "sufre". "Lo más positivo para mí ha sido aprender de personas expertas para poder poner en marcha políticas que mejoren la vida de la ciudadanía", ha asegurado en la entrevista al periódico, recogida por Europa Press.

Según ha asegurado no repetirá en la próxima legislatura en su cargo porque no le gusta la forma en que hoy en día se hace política. "Hoy se hace política para criticar, para desgastar al adversario, para desprestigiar a las personas. Yo vine a humanizar la política. Pero a mí no me gusta hablar mal de nadie. No conduce a nada", ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que, "si la política fuese encaminada a conseguir un beneficio para la ciudadanía, da igual el partido que sea, igual sí volvería a hacerlo". "Pero no se pueden permitir las malas prácticas, el clientelismo, el enchufismo. Esto es corrupción. Afortunadamente, en Elkarrekin Podemos, me he encontrado con mucha gente muy honesta. Aguantaré la legislatura y me marcharé", ha añadido.

LEY DE ABUSOS POLICIALES

Sobre la retirada del recurso por el Gobierno central de la Ley vasca de Abusos Policiales a cambio de modificaciones en la norma, Pili Zabala ha manifestado que, "partiendo de la premisa de que es un avance, de que ya existe una Ley", la nueva redacción no le agrada.

"Las modificaciones tienen dos objetivos claros: proteger a los perpetradores, en vez de a las víctimas y obstaculizar cualquier investigación. No entendemos esa alusión explícita al honor y a la protección de datos de los victimarios si ya lo garantiza la Constitución", ha indicado.

En este sentido, se ha preguntado: "¿Qué hay detrás de esto?, ¿las condecoraciones pensionadas como la de 'Billy el Niño'?". "La posición de Amnistía Internacional sobre la rendición de cuentas hace hincapié en tres principios: la necesidad de revelar la verdad, recuperar el honor y la reputación de las víctimas e individualizar la culpa y llevar a los perpetradores ante la justicia", ha indicado.

En su opinión, "no existe una verdadera reparación sin justicia y sin verdad". "Las víctimas sobre todo quieren verdad. Por ello, en lo que queda de legislatura voy a luchar personalmente para que se investiguen de forma científica todas las vulneraciones de derechos humanos acaecidas en las últimas décadas", ha asegurado.