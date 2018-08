Plataforma Vasca contra el franquismo pide la exhumación y traslado de un millar de vascos del Valle de los Caídos

Publicado 31/08/2018 13:52:24 CET

BILBAO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Vasca para la Querella contra los crímenes del franquismo reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que se exhumen y trasladen a Euskadi los restos de "más de un millar de vascos" que se encuentran enterrados en el Valle de los Caídos.

En declaraciones a Europa Press, el miembro de este colectivo, Eduardo González, ha considerado que están surgiendo este verano "muchas noticias contradictorias" sobre lo que piensa hacer el Ejecutivo del PSOE con el mausoleo. "Nosotros no solo tenemos que pensar en la exhumación de Franco, sino en los mil y pico vascos que hay allí enterrados", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que todavía "el Gobierno español no se ha aclarado exactamente por dónde va a tirar" en materia de memoria histórica, y ha denunciado que no haya consultado con los movimientos memorialistas para dar pasos. "Sí ha habido contactos durante años con los partidos políticos para ver cómo se movía todo este tema de la memoria histórica, pero, a la hora de definir y concretar, no ha habido contactos", ha indicado.

Además, ha advertido de que, "si no hay una hoja de ruta para todo el tema memorialista, solo van a ser cañonazos de noticias y de titulares, sin que se concrete nada". "Nosotros queremos en casa a los vascos que están enterrados en el Valle de los Caídos, a los que están en Santander, en Asturias, en Galicia, en Cataluña, en Levante y a los que fusilaron en la Almudena de Madrid", ha apuntado.

A su juicio, "todo esto es cuestión de voluntad política y, si se tira para adelante, tiene que ser con todas las consecuencias". "Si no, volveremos otra vez a marear la perdiz", ha apuntado.

PP Y CIUDADANOS

González ha señalado que el rechazo por parte del PP a apoyar la exhumación de los restos de Franco es "lo mismo de siempre" y no le extraña "porque es un partido que viene con un lastre histórico", al provenir de Alianza Popular (AP), "que lo formaron con ministros y gente del régimen, y no se ha quitado esa mochila".

Además, ha considerado que Ciudadanos, por su parte, "está haciendo todo lo posible por ser un partido neofalangista, es decir, que tiene ideas viejas con imagen renovada". "El fondo de armario que tienen es tan carca como todo lo que hemos visto en los últimos 80 años", ha concluido.