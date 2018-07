PNV censura que De Andrés "quiere ir a una prórroga" presupuestaria, pero no está "en la vía" de una moción de censura

Actualizado 10/12/2012 12:28:00 CET

Agirre dice que la LTH "funciona" y aboga por acuerdos "entre todos" para los "grandes retos" de la nueva legislatura vasca

El presidente del Araba Buru Batzar (ABB) del PNV, Xabier Agirre, ha censurado "las dificultades" que plantea el diputado general de Álava, Javier De Andrés, para negociar los presupuestos forales porque "quiere ir a una prórroga" de las cuentas. No obstante, ha asegurado que el PNV "no está en la vía" de una moción de censura, ya que "la estabilidad de las instituciones es un valor" ante la actual situación "complicada".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha destacado que su partido PNV ha abogado por "posibilitar que todas las instituciones puedan tener presupuesto", si bien ha precisado que "eso no significa dar un cheque en blanco".

En este sentido, ha señalado que "los presupuestos hay que negociarlos y, en el caso alavés, lo mismo que dos no riñen si uno no quiere, dos o más no se ponen de acuerdo si el principal responsable no tiene esa preocupación".

De este modo, ha censurado que el PNV no ha recibido "ningún input" por parte de Javier de Andrés de que "quiera negociar los presupuestos", sino que, "al contrario, hemos tenido que ser nosotros quienes hemos llamado diputado general para decirle 'este presupuesto que has presentado no nos gusta pero estamos dispuestos a hablar y a dialogar'". Sin embargo, ha lamentado que su formación ha obtenido "la callada por respuesta".

En cualquier caso, ha señalado que "una cosa son las dificultades que Javier de Andrés plantea de cara para la negociación de unos presupuestos, porque él lo que quiere es ir a una prórroga presupuestaria, y otra el planteamiento de una moción de censura" que conllevará plantear "un candidato alternativo".

Según ha asegurado, el PNV no está "en esa vía", ya que considera que "la estabilidad en las instituciones es un valor ante la situación complicada que tenemos". Sin embargo, ha censurado "determinados comportamientos de determinados diputados forales que no se pueden sostener".

"Y el propio diputado general es consciente", ha considerado el dirigente jeltzale, que ha añadido que está "a la espera" de que sea atendida la petición realizada en el pleno de Política General de que para "repensar la situación de su propio gobierno foral".

ACUERDOS DE TODOS

Por otro lado, Agirre ha afirmado que espera que, en el pleno de investidura que se celebrará en el Parlamento vasco, el candidato jeltzale, Iñigo Urkullu, ofrecerá un discurso "importante y trascendente", aunque ha reconocido que no lo conoce, que "pivotará sobre los tres grandes retos" de legislatura: un plan para la reactivación económica y contra el desempleo, la paz "definitiva" y la convivencia, y un acuerdo parlamentario sobre un nuevo estatus.

El representante del PNV ha considerado que todavía es "pronto" para decir por dónde pueden ir los acuerdos durante la legislatura que comienza, aunque ha añadido que, "ante la situación que tenemos", es "absolutamente necesario" que, para los tres aspectos programáticos mencionados, "nos intentemos poner de acuerdo entre todos".

En esta misma línea, ha resaltado que "el acuerdo" sobre el nuevo estatus político "tiene que ser entre todos" porque, "en este país, vivimos nacionalistas vascos y nacionalistas españoles". Por ello, ha abogado por "buscar un acuerdo, no sé si de mínimos o de máximos, entre todos a nivel parlamentario para poder llevarlo luego a Madrid". "Ahí está la clave. Todos tendremos que ceder y hacer esfuerzos. Nuestra esperanza es que en ese camino nos podamos encontrar todos", ha agregado.

EH BILDU

En relación a la candidatura de la parlamentaria de Euskal Herria Bildu Laura Mintegi, ha considerado "normal" que "no desperdicie una oportunidad a nivel mediático de tener hora y media en el parlamento".

También ha destacado que "el entendimiento o la colaboración" entre EH Bildu y el PSE, a los que ha censurado su "cinismo", es "una realidad absolutamente contrastada" como, a su entender, se evidencia en la Diputación de Gipuzkoa o el Ayuntamiento de Vitoria.

El dirigente jeltzale ha defendido, por otro lado, la Ley de Territorios Históricos (LTH) y ha manifestado que, si bien el PNV es partidario de "hablar de todo", la LTH es "una ley, con sus complicaciones, que está basada en el acuerdo entre instituciones y nosotros vamos a seguir apostando por esa forma de organización de nuestro país de manera clara y meridiana".

Tras indicar que "se ha demostrado que funciona", ha resaltado que el acuerdo entre instituciones "probablemente en este momento será más necesario que nunca".

DEFENSA A LA ERTZAINTZA

También ha abogado por defender "entre todos" la Ertzaintza, que considera "un instrumento de autogobierno fundamental" con "una mayoría de edad absolutamente demostrada y contrastada en todos los aspectos de la delincuencia y del orden público".

Agirre ha dicho entender la situación "absolutamente dolorosa" de los familiares y allegados del seguidor del Athletic Iñigo Cabacas, así como que sigan reclamando "más información y en alguna medida justicia, máxime después del informe crítico del propio Ararteko respecto a las investigaciones" llevadas a cabo.

No obstante, ha insistido en que, aunque "hay sucesos absolutamente dramáticos, para nada tiene que enturbiar" la actitud ante la Ertzaintza.