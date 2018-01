PNV cree que el TC "ha roto todas las reglas de juego"

Actualizado 29/01/2018 11:17:54 CET

BILBAO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban (PNV), ha afirmado que "cualquiera que sabe de Derecho no puede explicar" la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la sesión del Parlament del próximo martes si la investidura del candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, se pretende hacer en su ausencia, como medida cautelar previa a admitir o no a trámite el recurso del Ejecutivo.

En una entrevista a ETB1, recogida por Europa Press, Esteban ha apuntado que el Constitucional "se reúne para una cosa y decide sobre otra, sin que nadie se lo pida y quitando su capacidad al Parlamento de Cataluña".

"Yo me imagino cómo habrá sido: 'cueste lo que cueste, Puigdemont no puede ser (candidato), y no podemos admitir a trámite lo que nos pide el Gobierno porque no tiene base, pero tenemos que hacer algo', por lo que se han inventado eso, pero rompiendo todas las reglas del Derecho", ha asegurado.

En este sentido, el portavoz del PNV en el Congreso ha indicado que "debemos saber cómo funciona el Estado", ya que, en su opinión, "cumple las normas y pide que se cumplan cuando le conviene, y, si debe saltárselas o reinterpretarlas, lo hace".

"En el Estado español hay unos valores y la unidad de España es el mayor de ellos. Cuando se habla de ello, no hay dudas, se mantiene, y lo apoya no solo el PP, sino también el PSOE y Ciudadanos, y Podemos calla. ¿Y por qué, al fin y al cabo? Porque la sociedad española está a favor de eso. Hay que defender ese valor, y por encima del Derecho y de la Constitución, si hace falta. Debemos saber dónde vivimos y cómo podemos movernos", ha destacado.