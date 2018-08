PNV cree que la reforma de Ley de Estabilidad Presupuestaria es "legal, pero estéticamente no queda muy bien"

Publicado 25/08/2018 10:07:46 CET

Esteban confía en que el Gobierno le informe de la negociación de fiscalidad con Podemos "antes de que sea demasiado tarde"

BILBAO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria pactada entre el Gobierno del PSOE y Podemos para acabar con la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit "es legal, pero estéticamente no queda muy bien".

Tras asegurar que la clave para aprobar los Presupuestos para 2019 estará "en lo que decidan las fuerzas catalanas, pensando en su dinámica", ha mostrado su confianza en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le informe de la negociación sobre fiscalidad con Podemos "antes de que sea demasiado tarde".

En una entrevista concedida a Europa Press, Esteban ha señalado que el Senado no tendría que tener "la última palabra" sobre los objetivos de déficit, "como no la tiene en la mayoría de las cuestiones que se dilucidan en las Cortes Generales", pero ha recordado que fue lo que pactaron en su momento el PP y el PSOE.

En este sentido, ha señalado que, aunque, a su entender, "es perfectamente legal" que ahora el Gobierno central pretenda modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para acabar con esta capacidad de veto del Senado --en el que el PP tiene mayoría--, tras acordarlo con Podemos, "estéticamente no queda muy bien".

Según ha apuntado, esto supone que el Ejecutivo procede a "suprimir el poder" que tiene la Cámara Alta "bloqueándola" porque no puede sacar adelante el objetivo de déficit de otra manera. "Estéticamente, la verdad es que no queda bien. Legalmente, sí es legal, pero ahí lo dejo", ha apuntado.

INTENTAR APROBAR LOS PGE

Aitor Esteban está convencido que el Gobierno central tiene que intentar sacar adelante los Presupuestos de 2019. "Nosotros estamos dispuestos a discutirlos y llegar a un acuerdo", ha asegurado. Sin embargo, ha destacado que "la clave va a estar en el ámbito catalán y en lo que decidan las fuerzas políticas catalanas, no pensando tanto en el Presupuesto, sino en la dinámica" de Cataluña.

Según ha explicado, "el que haya o no Presupuesto a nivel de Estado" o que exista una mayor o menor estabilidad del Ejecutivo "puede tener una influencia en lo que ocurra en Cataluña", y son los catalanes "los que tienen que medir lo que les interesa y cuál es su dinámica". "Yo la desconozco", ha asegurado.

En todo caso, no cree que, si no se aprueban las cuentas, tenga que haber elecciones anticipadas, y ha subrayado que las de 2018 "por primera vez son expansivas y dan margen a las comunidades autónomas", por lo que "uno se puede arreglar con una prórroga presupuestaria".

El portavoz del Grupo Vasco ha dicho que la decisión de la convocatoria de las generales es competencia del presidente del Gobierno, pero ha recordado que éste "se comprometió públicamente a que lo hablaría antes con el PNV". "Espero que lo haga, porque es un año complicado y son mayorías difíciles. Yo estoy convencido de que va a cumplir su compromiso", ha afirmado.

Esteban ha insistido en que a su partido no le gustaría que hubiera comicios antes de 2020. "Hace tiempo había una tendencia muy clara en las encuestas que daba el liderazgo a Albert Rivera. Desde luego, nosotros haremos lo posible para que eso no suceda. Lo hicimos con la aprobación de Presupuestos y con la moción de censura. Rivera no se esperaba la primera ni la segunda", ha recordado. Además, ha apuntado que "la estabilidad institucional es algo a preservar".

TECHO DE GASTO

En cuanto al techo de gasto, ha apuntado que "sería importante" que se produjera un acuerdo entre aquellos que quieran que esta legislatura tenga "una cierta continuidad". "Todas las fuerzas que apoyaron la moción de censura (contra Mariano Rajoy) deberían estar interesadas en llegar a un acuerdo acerca de ello. Si no, ¿para qué se apoyaron la moción de censura entonces?", se ha preguntado.

El dirigente jeltzale ha recordado que no comprendió el rechazo del Congreso a los objetivos propuestos por el Ejecutivo el pasado mes de julio, cuando solo el PSOE y PNV apoyaron la senda de estabilidad presupuestaria. "No entendí el voto de abstención o en contra. Si le estuvimos reclamando diversas fuerzas políticas a Rajoy en su momento que tenía que hacer que la senda de déficit fuera mucho más espaciada en el tiempo y conseguir una posibilidad de inversiones mayores", ha apuntado.

Tras señalar que esto se logró y, además, "por primera vez, el Gobierno español decide que el margen sea mayor para las Comunidades autónomas que para la Administración central", ha afirmado que el 'no' en la Cámara alta le pareció "sorprendente".

"Todos queremos más siempre, pero me parece que, con la situación de un Gobierno que todavía no está asentado parlamentariamente y habiendo conseguido eso, lo lógico habría sido aprobar el techo de gasto", ha añadido.

En su opinión, se trató de "una pose para marcar distancias con el Gobierno y decirle: 'cuidado, no puedes hacer lo que te dé la gana'". "Pero fue un momento mal elegido. De haberlo hecho, tendrían que haberlo planteado en las negociaciones en el Presupuesto o en otro momento. Esa señal no fue buena como país hacia Bruselas para decir que aquí hay una cierta estabilidad parlamentaria. Por eso, espero que se pueda llegar a un acuerdo", ha manifestado.

PROPUESTA DE FISCALIDAD

Aitor Esteban ha apuntado que el Gobierno del PSOE no ha sondeado todavía al PNV sobre la propuesta de fiscalidad que propuso Podemos para apoyar los Presupuestos, en la que se contempla, entre otras cuestiones, la subida de los impuestos a las empresas y a las rentas más altas.

En este sentido, ha dicho que espera que el gabinete de Sánchez les consulte porque "necesita los votos", y confía en que "no lo haga demasiado tarde", cuando "los acuerdos los tenga tan cerrados" que para los jeltzales "sean imposibles de aceptar". "Es verdad que nuestro sistema impositivo no es régimen común, pero la decisión que se adopte en el ámbito del régimen común puede tener repercusiones en el nuestro", ha subrayado.

Tras señalar que el PNV no tiene "miedo a discutir" de fiscalidad, ha señalado que debe hacerse "con tiempo" para que todos los que apoyen la modificación tributaria se queden satisfechos y evitar "un disgusto de última hora".

El portavoz jeltzale ha explicado que no tienen "la letra pequeña" del documento que están negociando la formación morada y el PSOE, pero ha apuntado que, en principio, "de los cinco asuntos que propone Podemos", Euskadi "tiene cuatro desde hace mucho".

De esta forma, se ha referido al IRPF, al tipo impositivo que en la Comunidad Autónoma Vasca "es más alto para las rentas altas" y al tipo mínimo del Impuesto de Sociedades. "Aquí ya existe hace tiempo Impuesto de Patrimonio que no hay, por ejemplo, en Madrid, que sí es el paraíso fiscal por excelencia", ha apuntado. En cuanto a las Sicav, ha subrayado que en Euskadi "desaparecieron hace mucho tiempo".

"Lo que no veo tan claro es el desconocimiento en el tema de pensiones. Si se quiere que los ricos contribuyan más, los ricos no necesitan planes de pensiones. Aquí partimos de ideas muy equivocadas", ha dicho.

Aitor Esteban ha manifestado que son las rentas medias las que recurren a planes de pensiones, y si se quiere "hablar de dar una vuelta muy seria a todo el sistema de Seguridad Social, adecuarlo a la nueva sociedad, a los nuevos tiempos, y buscar vías complementarias, parece que no es la manera más adecuada ni inteligente" porque "no van a conseguir lo que pretenden".

No obstante, ha puntualizado que esperarán a ver cuáles son los planteamientos que se les hace. "Habrá que ver también lo que quiere el PSOE y qué votan ERC y el PDeCAT. Por eso digo que no esperen a última hora, porque cerrar un acuerdo con Podemos no asegura que vayan a tener el acuerdo entero", ha añadido.